Atelier Livre celebra seis décadas de ensino das artes plásticas

Porém, está no DNA do Atelier renovar-se a cada dificuldade encontrada. "Em conjunto com os professores regulares e extras, a programação seguiu em frente: Atelier na Quarentena com aulas abertas, lives e produção de conteúdos online para que não suspendesse as atividades", observa a diretora.

Tal como ocorreu com outros eventos, as comemorações foram adaptadas às restrições que a pandemia de Covid-19 impôs. Renata Timm, atual diretora do Atelier, relata que "foram suspensas as atividades presenciais no final de março de 2020".

Do iniciante ao graduado em artes, todos desenvolvem o seu talento no Atelier, que nasceu no tempo dos bondes - seu primeiro espaço foi nos Altos do Abrigo da Praça XV. Em 2021, o Atelier Livre completou seis décadas e seguiu em frente com o propósito de compartilhar o conhecimento da arte de forma pública.

São várias histórias e muitos os envolvidos: além dos já citados Iberê Camargo e Xico Stockinger, também Danúbio Gonçalves dedicou tempo ao Atelier. Ícones das artes plásticos no Rio Grande do Sul lecionaram no espaço, com aulas de desenho, pintura, gravura e escultura, arte fotográfica e linguagens contemporâneas. Sempre com acesso público.

No dia 10 de abril de 1961, o então secretário municipal de Educação, Carlos de Brito Velho, nomeava o primeiro diretor do Atelier Livre. O escolhido foi o escultor, gravador e desenhista Francisco (Xico) Alexandre Stockinger (1919-2009). Xico Stockinger, na época, trabalhava e morava na Capital, e integrava a equipe do jornal A Hora, onde era ilustrador. Os primeiros cursos no Atelier Livre foram de xilogravura e de história da arte.

Houve reações indignadas. A repercussão deflagrou um debate público que culminou, no ano seguinte, de forma prática, na criação de um Atelier Municipal. Tudo aconteceu de maneira muito rápida, entre o mês de dezembro de 1960 e abril do ano seguinte.

Além de compartilhar seus conhecimentos e apresentar ensinamentos práticos, Iberê também causou um alvoroço na "província", com algumas declarações em que expressava suas impressões sobre a capital gaúcha. O artista ficou espantado com o cenário que viu. Para Iberê, a "movimentação cultural" de Porto Alegre de 1960 estava mais para um "marasmo cultural".

Em 1960, o artista plástico gaúcho Iberê Camargo (1914-1994) já era considerado um nome de destaque no mundo das artes. Radicado no Rio de Janeiro, veio a Porto Alegre para ministrar uma oficina de pintura na então Galeria de Arte Municipal, em dezembro daquele ano.

Mudanças de endereço ao longo dos anos

Primeira sede do Atelier Livre foi em espaço localizado em cima do Abrigo da Praça XV ARQUIVO ALRS/DIVULGAÇÃO/JC

Ao todo, o Atelier ocupou quatro sedes em Porto Alegre. Primeiro, foi um espaço em cima do Abrigo da Praça XV, depois, passou um período de 10 anos no Mercado Público. Em seguida foi para a rua Lobo da Costa, no bairro Cidade Baixa, e instalou-se por último no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, onde está desde 1978. O espaço da prefeitura de Porto Alegre hoje está vinculado à Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura.

A primeira mudança, para o Mercado Público, ocorreu por necessidade. A prensa de xilogravura de Xico Stockinger não conseguia passar pela escada para a parte de cima do Abrigo da Praça XV. Do outro lado do hoje Largo Gênio Peres, o entreposto mais popular da cidade, que recebe diariamente todo tipo de mercadoria, recebeu em meados dos anos 1960 possivelmente sua encomenda mais inusitada. Com o aparato instalado no edifício do Mercado, se encerrava a primeira sede do Atelier Livre de Porto Alegre.

No novo local, as oficinas de gravura, pintura, desenho, cerâmica e teoria da arte passaram a ter três salas. O Atelier chegou a contar com cerca de 400 alunos. Havia uma mostra anual dos trabalhos em um dos quadrantes do Mercado. Começaram as exposições não só em Porto Alegre, mas também pelo Brasil e o mundo: Curitiba (PR), Buenos Aires (Argentina) e até Tóquio (Japão).

Foi também durante a permanência no Mercado que um dos mestres do ofício, o artista Marcello Grassmann, introduziu e ministrou as primeiras oficinas de litogravura. Méritos para o Atelier, que pôde apresentar à comunidade uma expressão artística até então de difícil acesso.

Depois que Xico Stockinger disponibilizou sua prensa para xilogravura, muitos alunos tiveram a chance de desenvolver seu talento. Foi o caso de Anestor Tavares, com quem Xico trabalhou diretamente. Danúbio Gonçalves (1925-2019), o segundo artista a dirigir o Atelier Livre, conta a trajetória de Tavares na apresentação de uma retrospectiva sobre este gravurista e entalhador, em 1996. Nascido em Camaquã (1919), foi funcionário público municipal desde 1960. "O convívio com artistas que frequentavam o Atelier e a tradição da xilogravura gaúcha foi um estímulo para que ele gravasse uma série, e logo passou a participar de exposições coletivas e individuais", relatou Danúbio. Anestor Tavares é apenas um entre tantos que se tornaram artistas relevantes e aprenderam a ensinar o que receberam nas classes do Atelier.

O professor, pesquisador e artista José Francisco Alves, que também já esteve à frente da direção do Atelier Livre Xico Stockinger, ressalta a importância da colaboração de artistas na formação do projeto: "O Xico como fundador, junto com o crítico de arte Carlos Scarinci, viabilizaram os primeiros anos, foram os responsáveis por botar a escola de pé".

Daisy Viola, que também dirigiu a instituição, descreve o Atelier e seu significado: "é mais que um lugar, é um espaço. E não só físico: é um espaço na vida de quem o frequenta ou um dia frequentou". A ex-diretora orgulha-se de "viver em uma cidade que oferece ao seu público uma escola de arte livre para adultos, de universos muitas vezes opostos, de tempos distantes". Para Daisy, uma cor ou pincelada transformam colegas em amigos, quase como uma passagem secreta para um mundo mágico, "onde todos ficamos mais próximos de realizar nossos sonhos de expressão artística", discorre.

Para a atual diretora, Renata Timm, adversidades também podem ser oportunidades. "O Atelier Livre na Quarentena agregou um novo jeito de ensinar e aprender", conta. O ambiente virtual possibilitou a expansão de um ensino de qualidade, inovador e participativo, conforme a diretora. "Graças à tecnologia, foi possível ampliar a conectividade e interação de muitos lugares, dentro e fora do Brasil."

Tanto Daisy Viola como Renata Timm reafirmam que o objetivo do Atelier foi e continua sendo o mesmo: a experimentação de técnicas; a existência de um espaço de trabalho para os artistas produzirem suas obras, sob orientação de professores-artistas; o intercâmbio com artistas do Brasil e exterior; a realização de exposições e eventos; a divulgação da história da arte e da profissionalização da arte.