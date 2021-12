Sirmar Antunes, um ator de muitas façanhas

Sirmar Antunes tinha uma meta desde adolescente, quando foi levado por sua família para assistir a um filme em uma tela grande: ser ator de cinema. Assim como um grande personagem de uma produção, a narrativa de origem do artista é complexa, mas tem um local determinante: o bairro Medianeira em Porto Alegre, onde nasceu em 1955. Soma-se a esse cenário o importante elenco composto por sua família. Essas primeiras cenas foram fundamentais para a sua carreira cênica de 47 anos.

Conhecido por personagens marcantes no cinema feito no Rio Grande do Sul, em filmes como Netto perde a sua alma, Lua de Outubro e O dia em que Dorival encarou a guarda, Sirmar tem também atuação no teatro e em diversas produções para a televisão. Para Zeca Brito, diretor do Instituto Estadual de Cinema, em seus filmes Sirmar tratou com sensibilidade questões de gênero, teve uma expressiva participação em produções históricas e abraçou uma produção afirmativa, abrindo caminhos e portas para discussões importantes da sociedade. "Consagrado com prêmios e distinções em diversos festivais, é um reconhecido ator de cinema, gaúcho e universal", completa.

A trajetória cênica de Sirmar começa em casa: sua avó ouvia com frequência as famosas radionovelas na época. "Esses programas estavam no auge, e ela deixava eu ficar escutando, porque depois que acabava eu refazia toda a novela. E ela dizia assim, 'esse menino é artista', e falava orgulhosa para toda a vizinhança", conta. E, logo, a sua mãe também entraria para o coro.

Se o ator nasceu em casa, ele foi criado e começou a dar os primeiros passos em aulas de teatro na escola do bairro. Ainda quando criança, sua mãe era muito chamada pelas professoras. "Eu achava que a minha mãe era bem quista, porque todo dia queriam bater um papo com ela", conta. Só que o problema era a hiperatividade do guri. "Por sugestão de uma professora, criaram uma espécie de grupo de teatro para crianças como opção durante o período da Educação Física. Parece mentira, mas a minha mãe nunca mais foi chamada para o colégio", diz. E, com isso, vieram os primeiros ensaios e a ideia de se tornar um artista começou a crescer.

Faltava, entretanto, aquele elemento quase mágico que chegou na adolescência: os filmes na grande tela. "Quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, a mãe, a tia ou a avó, todas gostavam de ir ao cinema e me levavam e eu via um cara em cena. Negrão. Sebastião Bernardes de Souza Prata. Grande Otelo. Aí eu disse para a minha tia: 'Tá aí, quero fazer isso'. Grande Otelo foi a minha grande referência negra em querer fazer cinema. E então eu descobri que mesmo não tendo grandes conhecimentos ou estudos, que eu estava no caminho certo'", relata.

Na época, o cinema era muito mais acessível financeiramente, enquanto o teatro era ainda mais elitizado. "Era distante para nós no sentido da grana, a gente não tinha muitos recursos para ir assistir, por isso que eles estranharam de início quando resolvi ir para o teatro", conta. Sirmar lembra que sua família era composta por muitas mulheres fortes. "Eu tive uma criação muito legal porque elas ajudaram a me blindar em relação ao racismo, que eu ia encontrar adversidade no teatro", conta. Elas o incentivaram, mas também se preocupavam com o futuro.

Infelizmente, Sirmar perdeu a sua mãe quando tinha apenas 17 anos. "Ela chegou a ver os primeiros ensaios, da primeira peça que estava desenvolvendo. Dei uma pausa, mas no ano seguinte entrei para um grupo de teatro e comecei a fazer mais seriamente mesmo", diz. Autodidata? Ele não gosta do termo. "Eu sou um ator 'feito a facão' mesmo, bruto. Eu mesmo me criei, era a oportunidade que eu tinha", aponta.

Em 2021, Sirmar Antunes foi escolhido como o primeiro ator a receber o prêmio Leonardo Machado, que homenageia personalidades do audiovisual no Rio Grande do Sul, no Festival de Gramado. Emocionado, na ocasião, ele agradeceu e lembrou também do ator Leonardo Machado, que dá nome à premiação e com quem contracenou várias vezes. "Na hora, tu não consegue entender o quão grande é esse prêmio, o quanto de representatividade tem. Mas na verdade isso só aumenta a minha responsabilidade como ator, o meu trabalho, porque um prêmio desses não é para retribuir com um obrigado, é para retribuir com trabalho", conclui.