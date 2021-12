Espaço underground da cultura, antigo Bar do IAB completa 40 anos da inauguração

Para entender a importância de um bar num caldo cultural como aquele é necessário entender quase todo entorno (político, social, econômico e, principalmente, cultural). Entender ainda seus personagens, pessoas que com suas trajetórias diversificavam e enriqueciam o convívio. Por fim, é preciso separar o essencial do supérfluo, o fundamental do anedótico - embora muitas vezes o fundamental esteja justamente no anedótico. Sob o comando de Dirceu, o Bar do IAB durou cinco anos. Funcionava de segunda a sábado e só fechava aos domingos. Na memória dos que lá estiveram, o bar nunca fecha.

Dirceu e seus amigos lembrarão de shows (Cida Moreira e Nana Caymmi, os mais badalados, ou Tangos & Tragédias, com Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky, ou Cem Modos com O Menor Espetáculo da Terra, ou ainda a Suíte para Flauta e Jazz-Piano, com Ayres Pothoff e Celso Loureiro Chaves, alguns dos pioneiros) e também a quantas andava o País que vivia os estertores da ditadura e começava a respirar os ares das eleições diretas e da abertura democrática.

Infelizmente - em épocas pré-celular - são poucas as fotos que sobraram. "Apesar de o local ter sido frequentado por dezenas de fotógrafos, não fiquei com quase nada daquela época", explica Dirceu, que aproveitará o site para fazer um apelo a quem tiver imagens e que se disponha a doar o material para o acervo. "A ideia é que o site seja vivo, em constante atualização, contando com a colaboração de velhos frequentadores".

O site (www.espacoannesdias166.com.br) no ar desde o dia 1º é o resumo daqueles dias agitados e daquelas noites efervescentes de boa parte da década de 1980 no Centro de Porto Alegre. O que Dirceu - assessorado pelo amigo e diretor de imagens Aloisio Rocha - está recuperando são depoimentos de frequentadores, recordações de amigos, relatos de artistas, curiosidades e fatos que fizeram parte de um período estimulante da vida brasileira em geral e da porto-alegrense em particular.

Hoje, a condição descrita por Auden e reproduzida por Callado quase que se repete, mas Dirceu, 76 anos, pendurou as garrafas e as taças - está aposentado da noite, depois de ter dado uma contribuição inestimável aos hábitos notívagos. Como não pensa em abrir um bar (mais um), o que só aumentaria seu currículo etílico, tampouco voltar para trás dos balcões está nos seus planos, Dirceu pretende agora lançar um site contando a história e as histórias de um bar que marcou a vida social e cultural de Porto Alegre: o Bar do IAB.

"Quando o processo histórico se interrompe... quando a necessidade se associa ao horror e a liberdade ao tédio, a hora é boa para se abrir um bar", escreveu o carioca Antonio Callado citando o poeta inglês W.H. Auden na epígrafe do livro Bar Don Juan. Não sei se o empresário Dirceu Russi leu este livro - é possível que sim - mas de qualquer forma foi esta decisão que ele tomou há exatos 40 anos, no segundo semestre de 1981, quando ao lado do amigo Antonio Carlos Castro resolveu abrir um bar.

O espaço underground da cultura

Com sua vida profissional formada em bancos e no mercado financeiro, Dirceu Russi havia chegado aos 36 anos com um emprego (mais ou menos) estável, morando em Curitiba com a mulher e três filhos, a caçula ainda com poucos meses. A estabilidade mostrava-se precária e Dirceu começou a sentir que poderia ser demitido a qualquer hora. Não deu outra. Quatro meses antes que 1981 findasse, Dirceu foi dispensado. O abalo só não foi maior porque Dirceu já imaginava a situação e pensava em colocar em prática um plano alternativo: voltou a Porto Alegre, se instalou com a família na casa da mãe e começou a procurar o local onde o bar poderia ser montado.

A ideia se materializou quando ele e Antonio Carlos Castro foram ao prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). "Reviramos a cidade inteira e nada parecia agradável. Só ali achamos o local ideal. Já imaginamos de imediato como dividir o espaço entre um bar e uma livraria. E, além disso, ainda havia um corredor ótimo que se transformaria em galeria", lembra Dirceu.

Depois de reformas e adaptações, o bar foi inaugurado no dia 1º de dezembro. A primeira atração artística foi uma exposição do fotógrafo Luiz Carlos Felizardo. A vernissage, seguindo a tradição, oferecia canapés e vinho branco, cedido por uma vinícola. Mas lá pelas tantas, alguém perguntou se não tinha cerveja. "Liberei uma garrafa, depois outra. Resultado: o bar abriu oficialmente no dia seguinte quase a zero. Foi uma correria para repor o estoque".

O começo foi lento. Dezembro teve um desempenho fraco, janeiro e fevereiro quase às moscas. A situação só foi melhorar a partir de março. O bar/restaurante servia almoço com sugestão de prato do dia e cardápio. A procura era boa. À tarde, o movimento diminuía para ser retomado a partir das 18h com o mesmo cardápio agora ampliado com petiscos, tendo o bolinho de queijo como carro-chefe. "Até então o que me salvava da falência era uma mesa do Solon Lemos Pinto, (então engenheiro da CEEE e mais tarde diretor da Procergs), e dois amigos. Eles eram fiéis e consumiam bastante. A ida deles uma vez por semana me ajudava muito", conta Dirceu. "A nossa preferência era ficar no balcão, com atentos bartenders sempre de ótimo humor e preparados para uma boa conversa com os clientes. Dali se sabia quem chegava e quem saía do bar", diz Solon. A jornalista Alice Urbim vai numa linha parecida de memória: "Éramos sempre observados por Genésio e Flavio, lendários garçons e fiéis camareiros do bar. Entre uma tragada e outra, uma dose de álcool, e uma porção de bolinho de queijo, em receita nunca revelada, era lá que se decidia os rumos da cultura".

Quem viu, viu. Quem não viu lamenta ter chegado atrasado para a saideira. "Nessa época eu era tão duro que só dava para comer cachorro-quente. Muitas vezes, eu e o Werner Schünemann, outro duro como eu, ficávamos ali pela frente só olhando. Mas do pouco que conheci, tenho ótimas lembranças", lamenta Aloisio Rocha, que se aproximou de Dirceu recentemente, quando buscava material para um documentário sobre o Tangos & Tragédias.

"O Bar do IAB foi, para mim e acredito que para toda uma geração, um dos lugares mais importantes nos anos 1980. Foi fundamental no cenário cultural de Porto Alegre. Era o ponto de encontro de todo mundo", lembra a arquiteta Sylvia Moreira. Alice completa: "Era quase uma caverna. Tinha um pequeno palco que em determinados momentos parecia triplicar de tamanho e um seleto público de publicitários, jornalistas, arquitetos, artistas, estudantes e intelectuais. O público-raiz nos anos 80". E completa: "Talvez por isso, por ficar num subsolo, o espaço passou a ser o point realmente underground de Porto Alegre".