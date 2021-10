Pioneiro, Conjunto Farroupilha levou música do RS ao exterior e gravou Prenda Minha

Dois anos após ter sido criado, em setembro de 1950, o Conjunto Farroupilha pela primeira vez saiu do Estado, quando foi para São Paulo representar as emissoras associadas de Chateaubriand, na primeira transmissão de televisão do Brasil, na TV Tupi. Iniciava ali uma saga que, pelas asas da Companhia Rio-Grandense de Aviação, a Varig, levou o grupo (em atividade até 1993) a se apresentar em países como China, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Por onde passou, em cinco continentes, o conjunto deixou uma indelével impressão no público e crítica, especialmente pelos atributos técnicos e beleza dos arranjos de suas canções.

Um dos primeiros grupos vocais brasileiros a unir vozes femininas e masculinas, numa época em que isso era uma prática incomum, o Conjunto Farroupilha surgiu a partir de uma ideia da soprano Inah Vital, solista da orquestra da Rádio Farroupilha. Inah reuniu em torno de si, inicialmente, os músicos Tasso José Bangel (com o qual depois ela se casaria, adotando o sobrenome dele), o também casal Danilo Vital de Castro (irmão de Inah) e Estrela d'Alva Lopes de Castro e Alfeu de Azevedo. O quinteto, guardada as devidas proporções, por causa de seus dois casais, era uma espécie de "ABBA dos Pampas".

À época com 17 anos, o maestro, compositor, arranjador e acordeonista Tasso Bangel (hoje com 91) diz que, embora fosse admirador da música tradicional gauchesca, a considerava, naqueles dias, um tanto "simplista". Seria com a arrebatadora chegada da Bossa Nova, mais sofisticada e não tão folclórica, ele situa, que uma nova orientação estética pôde, então, ajudar a moldar uma outra feição para a música do Rio Grande do Sul. Tal transformação, observa Bangel, desagrilhoou o Conjunto Farroupilha do compromisso, quase uma obrigação, de ter de voltar-se apenas ao cancioneiro tradicionalista. Uma liberdade que lhes permitiu gravarem artistas de outras constelações, como, por exemplo, Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues, Dorival Caymmi e Ary Barroso. "Nós [o Conjunto Farroupilha] rodamos o Brasil de ponta a ponta e, ao longo dessa trajetória, tivemos a oportunidade de interpretar a música brasileira que gostávamos", rejubila-se Bangel.

Em 45 anos de uma pujante carreira, foram mais de 23 discos, entre compactos e LPs lançados. O primeiro arranjo executado, recorda Tasso, foi Please, don't say no, say maybe, grande sucesso de Sammy Fain e Arthur Freed, em 1945. Além da influência do jazz das grandes orquestras norte-americanas, o Conjunto Farroupilha trazia em seu bojo sonoro reminiscências ao tango dos países do Prata e dialogava, ainda, com grupos vocais do Brasil e dos EUA. Logo em seguida, porém, o conjunto se encontraria com os então jovens folcloristas Barbosa Lessa e Paixão Côrtes. E, a partir disso, passou a adotar um repertório mais identificado com a cultura sulista.

O compositor e historiador Vinícius Brum destaca que o Conjunto Farroupilha, fora ter cantado o Rio Grande do Sul mundo afora, ainda consagrou-se como pioneiro da Bossa Nova (o disco Os Farroupilhas na TV, de 1960, traz a primeira gravação de Samba de uma nota só, de Jobim). "Eles imortalizam-se logo de saída, com a gravação de Negrinho do pastoreio, de Barbosa Lessa. E, a seguir, com Gaúchos em Hi-Fi, que é um disco referencial", afirma Brum.

Um fenômeno que também inspiraria grupos como o carioca MPB4, em atividade desde os anos 1960. O vocalista Aquiles Reis conta que, logo no início do MPB4, a busca era por um som vocal que os caracterizasse. Naqueles dias, lembra Reis, todos integrantes ouviam os conjuntos vocais da época: Os Cariocas, Trio de Ouro, Conjunto Farroupilha, além do populares trios de boleros. "No caso específico do Conjunto Farroupilha, nós gostávamos do timbre que eles empregavam nos acordes vocais. Lembro-me bem o quanto eu apreciava ouvi-los cantando. A delicadeza de suas vozes era uma marca das suas harmonias", engrandece.