Preservação de acervos é desafio para instituições gaúchas

Manter parte da história e da cultura do Rio Grande do Sul preservados em condições adequadas e acessíveis à população é uma tarefa que requer investimento e responsabilidade. São milhares de filmes, livros, vídeos, discos, fotografias, recortes de revistas e jornais, obras de arte, entre outros produtos culturais realizados em solo gaúcho, dispostos em acervos guardados em dezenas de prédios sob responsabilidade do Estado e do município de Porto Alegre, que precisam de manutenção e recursos para digitalização.

Com foco nisso, instituições ligadas à Secretaria de Cultura do Estado (Sedac) estão trabalhando na digitalização e disponibilização de seus acervos, seja por meio digital ou por catálogos físicos. O processo é uma oportunidade de recuperar e preservar a memória da produção cultural (também protegendo contra quaisquer acidentes, como incêndios e alagamentos) e garantir a disponibilidade do conteúdo para o público que não tem acesso presencial.

Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs) teve catálogo lançado recentemente No Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), este trabalho foi praticamente concluído: a instituição já conta com catálogo digital das obras e grande parte do material também digitalizado e disponível em site. No mesmo caminho, oe em breve disponibilizará pela internet o acervo totalmente digitalizado.

Por sua vez, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul montou um laboratório de digitalização de acervo que está em pleno funcionamento. E outros avançam neste sentido: na cidade de Taquara, o Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul) está com 10% da digitalização de documentos realizada e conta com projeto piloto para a reprodução digital do acervo tridimensional, enquanto na Capital as equipes do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom), do Museu Julio de Castilhos e do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Mars) estão desenvolvendo projetos de digitalização dos acervos e sua disponibilização pública no repositório de dados Tainacan e no sistema Atom.

Segundo a assessoria de imprensa da Sedac, há também um esforço em garantir a zeladoria e a segurança de todas as instituições que guardam estes materiais, através da melhoria dos espaços e do aperfeiçoamento da segurança contra todos os fatores de risco. Neste caso, há muitos prédios antigos, que tiveram as estruturas adaptadas ao longo do tempo para comportar equipamentos mais modernos, como splits e computadores (que, por sua vez, sobrecarregam redes elétricas). O processo de melhorias deve considerar os muitos riscos ao patrimônio, principalmente incêndios e alagamentos.

"O fogo é sempre um inimigo que pode causar grandes perdas. Nessa gestão, estamos trabalhando em ações de qualificação de todas as instituições ligadas à Sedac-RS, no intuito de diminuir o possível risco existente", informa a pasta. De acordo com a equipe técnica da Secretaria, estão previstas diversas ações, a exemplo da elaboração de Planos de Proteção Contra Incêndio (PPCIs) de instituições como o Marsul em Taquara e o Parque Histórico General Bento Gonçalves em Cristal.

Inclusas dentro do projeto Avançar na Cultura, que foi lançado pelo Governo do Estado em agosto, estas iniciativas vêm ganhando corpo desde 2019, por meio de projetos culturais incentivados. Os atuais investimentos com foco em ações de melhorias, proteção e valorização da sede das instituições ligadas à Sedac, bem como de seus acervos, já somam R$ 76 milhões até o final de 2022, incluindo obras, fomento, editais e qualificações.

Também entra nesta lista a operação da terceira e última fase do PPCI da Casa de Cultura Mario Quintana em Porto Alegre, que teve a primeira e segunda fase executadas com apoio do Banrisul. Já os prédios do Museu Julio de Castilhos, do Memorial do Rio Grande do Sul e da Biblioteca Pública do Estado, entre outros, apesar de possuírem os planos de proteção contra incêndio aprovados, ainda dependem da captação de recursos para serem realizados. "O Margs já possui o seu PPCI praticamente instalado, faltando pouco para a conclusão", afirma a equipe técnica da Sedac. "Também serão feitas obras de qualificação física de estruturas de cobertura e instalações elétricas, entre muitas outras ações de qualificação nos museus da Capital e do Interior."