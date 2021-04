Como Iara Deodoro consolidou a dança afro-gaúcha

Nos idos dos anos 1970, o poeta e professor de português e literatura Oliveira Silveira (1941-2009) realizava um trabalho de dança afro com os seus alunos no colégio Anchieta, em Porto Alegre. Perguntou para a professora, bailarina e coreógrafa Nilva Pinto (1934-2020) se ela poderia colaborar, mas a colega disse não conhecer o assunto. Entretanto, lembrou que uma aluna "esperta" sua, de outra escola, encaminhava-se para o tema em questão. "Iarinha" a questionava muito a respeito dessas danças.

"Eu devia ter uns 18, 19 anos. Nilva me colocou em contato com o Oliveira Silveira e acabamos ficando amigos". É o que conta a, hoje, mestra Iara Deodoro, uma das maiores referências de Dança Afro do Sul do Brasil. Ela é fundadora, diretora artística e coreógrafa do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê, fincado na avenida Ipiranga, n° 3.850, em Porto Alegre.

Iara também – importante dizer – é filha de Dona Verônica Santos, conhecida como Tia Lili, e Vilson dos Santos. Tia Lili ficou viúva quando Iara tinha cerca de quatro anos de idade. Trabalhava quase que ininterruptamente como empregada doméstica e sempre incentivava as atividades extracurriculares da filha. Sua importância e ensinamentos em vida foram tão marcantes, assim como a sua participação ativa na formação do Grupo Afro-Sul, que até mesmo quem não a conheceu menciona o seu nome como uma referência.

São 47 anos de trajetória, tendo dirigido mais de 30 espetáculos ao longo da carreira. Iara se formou na Escola de Danças Folclóricas da acima mencionada Nilva Pinto, na Capital, entre 1968 e 1978. Atualmente, é coordenadora pedagógica do grupo de Escolas Preparatórias de Dança (EPDs).

Foi também no colégio Anchieta que Iara conheceu o jovem Marco Farias, o único aluno negro que atuava no coral da instituição. Fora dali, Marco fazia parte da banda Afro-Sul, junto a outros garotos, quando convidou Iara para coreografar a música Pergunta, que o grupo tocaria em um festival no ano de 1974. Surgia ali não apenas uma forte identificação, uma amizade, que duraria mais de quatro décadas, mas também o grupo Afro-Sul de Música e Dança.

"A Iara sempre foi uma pessoa com quem eu contei mesmo em pensamento", diz o maestro, compositor e arranjador Marco Farias. "A veia artística presente nela foi influência decisiva na minha vida. Acho que a nossa amizade era tão forte que tínhamos certeza de que o outro daria forças para os projetos artísticos. E isso nos levava adiante, a liberdade de poder criar".

A mestra não para, segue construindo o seu caminho. Mas, se antes ela precisou trilhar um chão pedregoso e inexplorado, hoje, os seus pés pisam sobre flores e ervas ofertadas pelas alunas e alunos em forma de retribuição por todo o aprendizado recebido. Uma geração que tem a chance de reverenciar, em vida, o conhecimento de uma mulher preta mais velha.

E foi este séquito que organizou os saberes da mestra no Curso de Introdução à Metodologia de Dança Afro Gaúcha Iara Deodoro, promovido de forma remota e gratuita, no mês de abril, para 14 cidades do Rio Grande do Sul. Entre elas, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, Viamão, Osório e Bagé - projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Pergunto a Iara o que significa compartilhar um método desenvolvido durante toda a vida e que leva o seu próprio nome. "Um luxo", responde orgulhosa. Não é para menos.

Mudanças que construíram uma história

Griô cantor e compositor, educador musical e ativista cultural, Paulo Romeo Deodoro é um dos fundadores do Afro-Sul. Ele compartilha 47 anos de trajetória artística e de casamento com Iara. Para ele, uma das características que se manteve desde o início do grupo foi justamente a mudança. “A gente considera [o Afro-Sul] uma escola de formação com uma perspectiva social e artística. Sempre estivemos muito atentos ao que estava acontecendo na diáspora africana e que o que chegava até nós aqui no Rio Grande do Sul como afro-gaúchos que somos”.

Em 1998, a escola se despediu da avenida, fazendo o seu último desfile no Carnaval de Porto Alegre. Foi então que a agremiação foi assumida pelo Afro-Sul, e formou o carnavalesco Bloco Afro Odomodê. A jovialidade e energia se mantêm. A palavra "garotos" da antiga escola é substituída pelo termo Odomodê, que, no idioma iorubá, significa jovem.

O Afro-Sul nasceu como um grupo de dança e música, em 1974, e seguiu se metaforseando. Anos mais tarde, em março de 1980, o núcleo fundou a Sociedade Cultural Beneficente Escola de Samba Garotos da Orgia, na Capital. Iara Deodoro, que foi porta-bandeira e coreógrafa de alas e comissões de frente, conta que os temas da escola giravam em torno das culturas africanas e afrobrasileiras, uma condição presente no estatuto da entidade. "Dava muito certo porque tu ouvias as pessoas cantando palavras em iorubá presentes no samba-enredo. Então, como digo, não é só dança, não é só Carnaval, é além disso".

O discurso pelo corpo

Curso ministrado em abril sobre dança afro no RS levou nome da mulher à frente do Afro-Sul Odomodê MARCO QUINTANA/JC

Desde que a pandemia impôs a quarentena, as atividades do Afro-Sul foram interrompidas. Quem frequentava a avenida Ipiranga, tocando e conhecendo os tambores, o maracatu, as manifestações populares; ou participando das rodas de samba, shows, apresentações e oficinas de música e dança, sentiu falta. Foi então que a diretora e coreógrafa Iara Deodoro, junto à equipe do Afro-Sul, passou a ocupar o espaço virtual em lives, promovendo e sendo convidada para debates e aulas introdutórias de dança afro.

Aos 66 anos, Iara teve de se adaptar a uma nova forma de se conectar com o seu público. Nenhum mistério para alguém com o histórico da bailarina. É inegável, porém, que o cenário é bastante diferente dos anos 1970, quando ela não contava com referências e oferta abundante de materiais que pudessem dar conta do seu interesse pela dança afro. É história conhecida de quem já acompanha os relatos da mestra que a jovem assistia aos filmes de Tarzan na TV aberta para reproduzir os movimentos executados pelas tribos africanas que apareciam nas tramas. "Era o jeito. Até então, minha vivência toda em dança havia sido totalmente eurocentrada. Era a única negra em vários espaços. Coreografia de dança afro nem se falava", lembra.

Os filmes, claro, serviriam apenas como ponto de partida de um exigente mergulho em pesquisas. Um processo que, como coreógrafa, foi amadurecendo e segue até hoje. "Tenho medo de passar a informação errada em meus espetáculos. Porque é uma história milenar que nós [negros] temos. É linda, mas também distorcida, pois viemos de uma cultura de oralidade e o 'telefone sem fio' modifica", observa Iara, que graduou-se em Serviço Social e realizou pós-graduação em Educação Popular e Gestão em Movimentos Sociais.

O rigor foi importante para que a coreógrafa pudesse consolidar o seu trabalho, que, décadas depois, faria parte de um método próprio. Iara conta que seu letramento racial e a observação consciente das lutas políticas raciais que ocorriam no mundo naquele período foram estimuladas pelas discussões com os garotos da banda Afro-Sul e pelos textos traduzidos de revistas norte-americanas por amigos e conhecidos. "No contato com essa gurizada, começo a perceber que eu era negra e que por trás de mim havia uma história que não era apenas de escravidão. Aprendi muito pelas leituras. Para qualquer espetáculo, nos debruçávamos sobre pesquisas."

A produção de intelectuais negros brasileiros também foi chegando às mãos do grupo, que se entendia não do movimento negro, mas "negros em movimento". A adoção de tal postura dentro de um contexto combativo gerou críticas, pois, ao invés de se inserirem de forma mais ativa no debate racial, o grupo Afro-Sul "apenas" dançava: "Nos consideravam alienados". Iara recorda que conversou com o poeta e professor Oliveira Silveira a respeito. "Ele me disse: 'esse movimento que vocês fazem é tão ou mais importante do que a gente está fazendo. Porque a fala nem sempre é escutada, já o movimento sempre é visto'. E isso se tornou a minha bandeira, até hoje."

A publicitária Camila Camargo, uma das ministrantes do Curso de Introdução à Metodologia de Dança Afro Gaúcha Iara Deodoro, não apenas compreende, como também aplica este método em sua vida. Ela tem formação em balé clássico pela escola Elisabeth Santos e em dança afro pelo Afro-Sul, onde atua há 15 anos. A bailarina conta que sua inserção no grupo despertou o interesse em aprender mais sobre negritude e menciona Abdias do Nascimento (1914-2011) e a sua teoria a respeito do quilombismo, que propõe mobilização política da população afrodescendente com base na sua própria experiência histórica e cultural: "A gente faz isso, se aquilomba e pensa em estratégias para se manter vivo, feliz e saudável psiquicamente. É muito mais do que dançar. Produzimos e criamos cultura a partir das nossas práticas".

Taila Santos é bailarina do Grupo Afro-Sul de Música e Dança desde 1994 e, atualmente, também é coreógrafa e graduada em Educação Física. Após tantos anos, a sua história se mistura com a do Afro-Sul, este espaço tão familiar, composto por pessoas com as quais ela sempre se identificou. Por isso, vivenciar a dança e o método aplicado no grupo acabou interferindo em outros aspectos da sua vida. “Está no meu modo de caminhar, me comunicar, me identificar como uma mulher negra no contexto do Rio Grande do Sul. Quando danço, me sinto aberta, segura. Dentro do Afro-Sul há homens e mulheres muito bem sucedidos para além da dança, mas na vida profissional também.”



É este compromisso que Iara leva aos seus mais de 30 espetáculos, entre eles, O feminino sagrado: um olhar descendente da Mitologia Africana (2016) – indicado a seis categorias e vencedor de uma no Prêmio Açorianos de Dança 2017 – e Reminiscências – Memórias do nosso Carnaval (2019) – uma releitura das participações do Afro-Sul nestas festas em Porto Alegre. Para a coreógrafa, o seu compromisso, além de dançar, é a de instrumentalizar o seu povo. Ela acredita que os seus espetáculos fogem dos padrões mais contemporâneos. “Eu não dou a liberdade de imaginar: é aquilo que se vê no palco e pronto. O público principal que eu quero atingir é o meu povo, para quem nem sempre - por todas as nossas condições de vida, de fata de oportunidades e estudo - essa compreensão é fácil.”



Leciane Ferreira é bailarina do Afro-Sul desde 2007. É graduada em Serviço Social e facilitadora de Círculos de Construção de Paz e Justiça. Ela conta que é comum momentos antes dos ensaios o grupo conversar e ouvir Iara contextualizar a pesquisa que está sendo feita e de que forma ela se insere no espetáculo.

A bailarina chama a atenção para a construção artística de Iara, um processo bastante intuitivo e espiritual. É o sonho, que a mestra chama carinhosamente de ‘Chico’. “Existe a conversa, a troca, a pesquisa. Mas nesta metodologia há sempre o momento em que ela sonha e a partir disso propõe mudanças, acrescenta elementos, adapta. Sou apaixonada por esse processo criativo da Iara”, comenta Leciane.