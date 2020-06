A Porto Alegre de José Lutzenberger

Um homem alto e corpulento, que usava um cavanhaque à D'Artagnan, lembrando a figura de um espadachim renascentista, desembarcou em um trapiche à beira do Guaíba, no dia 18 de agosto de 1920. Depois de cruzar o Oceano Atlântico na segunda classe do vapor Gelsia e navegar de Santos até Porto Alegre na embarcação Itapema, estava disposto a reconstruir a sua vida a partir do zero.

Fachada do imponente prédio do Asilo do Pão dos Pobres, na Cidade Baixa

Culto e austero, de poucas palavras, o estrangeiro mal sabia que, além de nunca mais retornar à terra natal, se transformaria em um dos mais importantes arquitetos da capital gaúcha na primeira metade do século XX. Entre os edifícios com a assinatura de José Lutzenberger que marcaram para sempre a paisagem da cidade, estão o Palácio do Comércio, o Asilo do Pão dos Pobres e a Igreja São José. Fora isso, como artista plástico, aquele forasteiro registraria com raro talento a vida cotidiana da Porto Alegre dos anos 1930 e 1940, além de eternizar a imagem do gaúcho enraizado no Interior do Estado.

Inaugurada há quase 100 anos, Igreja São José é, para muitos, a obra-prima de Lutzenberger

A conjugação de elementos construtivos e decorativos também se manifesta na Igreja São José, na avenida Alberto Bins, inaugurada na Semana Santa de 1925 - para muitos, a obra-prima de Lutzenberger. No arco da fachada, a estátua de São José, que acolhe o Menino Jesus no colo, foi desenhada pelo arquiteto e esculpida pelo alemão Alfred Adloff, outro estrangeiro de destaque da arte gaúcha no começo do século XX. No interior do Estado, além da matriz de Novo Hamburgo, construiu o Colégio Nossa Senhora do Carmo e o Hospital Nossa Senhora de Pompéia, em Caxias do Sul, além de finalizar a Igreja de Nossa Senhora de Assunção, de Caçapava do Sul, cuja obra estava paralisada há mais de um século. Tem, ainda, construções em Lajeado e Santa Cruz do Sul.

Antes de deixar a Alemanha, com os pais e os irmãos; Lutzenberger é o mais alto na foto

O alemão Joseph Franz Seraph Lutzenberger nasceu em Altötting, na região da Baviera, próximo à fronteira com a Áustria, em 1882. Formou-se engenheiro-arquiteto pela Universidade Técnica Real da Baviera, de Munique, aos 24 anos. Na primeira fase da carreira, desenvolveu projetos para as prefeituras de Dresden e Wiesbaden, além de trabalhar em ateliês de Praga e Berlim. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial conduziu o jovem arquiteto para os campos de batalha de França e Bélgica, como chefe de infantaria da 6ª Companhia Bávara de Pioneiros. No conflito bélico, que durou até 1918, o primeiro-tenente teve ainda requisitado o talento de desenhista para projetar a base dos canhões Bertha, usados para destruir fortificações inimigas. Nos períodos de trégua, emergiu nas trincheiras o artista plástico, pintando aquarelas com cenas da vida militar - pelo menos 50 delas estão hoje no Museu Militar de Munique. Finda a guerra, com a Alemanha destruída e humilhada, a falta de perspectivas de trabalho fez com que atendesse a um anúncio de jornal da construtora Weise, Mennig & Cia, de Porto Alegre, para se transferir para o Sul do Brasil. Para conseguir a vaga, disputou com quase 100 candidatos. "Os alemães estavam até passando fome, então, ele resolveu arriscar, com a cara e a coragem", conta a filha caçula Rosa Maria, conhecida como Rose, hoje com 90 anos, que também é artista plástica. Em Sinfonia inacabada: a vida de José Lutzenberger (biografia do filho José Antonio, um dos fundadores do movimento ambientalista brasileiro, falecido em 2002), Lilian Dreyer reproduz uma frase de Joseph sobre esse período, em que o mundo girou sob seus pés: "Meu latim e francês converteram-se em português, a arte da arquitetura virou prática de construção, enfim, do estômago ao cérebro tive de transmutar esse sujeito que eu era de tal maneira que, até hoje, com frequência, eu mesmo por instantes não me reconheço". O contrato com a Weise, Mennig & Cia era de cinco anos, mas Joseph não voltaria a pisar em território alemão ou rever os parentes na Alemanha. Mais tarde, iria se naturalizar brasileiro, alterando o nome para José. "Pelo que a gente sabe, os pais dele morreram logo depois que partiu. Com outros familiares, trocou correspondência enquanto foi possível, mas era um período conturbado e não havia facilidades de comunicação como hoje em dia", observa Rose. Segundo ela, Lutzenberger aprendeu rapidamente o português lendo os jornais locais, o que possibilitou que, a partir de 1938, assumisse a cátedra das disciplinas de Geometria Descritiva e Perspectiva e Sombras no Instituto de Belas Artes, escola posteriormente incorporada à Ufrgs.

Antes disso, as recordações da Europa ficaram definitivamente para trás ao formar uma nova família, em 1926, casando-se com Emma Kroeff (além de José Antonio e Rose, o casal teve Maria Magdalena, falecida em 2017). Conheceu a futura esposa, filha de imigrantes alemães bastante engajada na comunidade católica, ao construir a Catedral São Luiz Gonzaga, igreja-matriz de Novo Hamburgo, em 1924. "Era uma igreja muito bonita, em estilo neobarroco, com características bem germânicas. Infelizmente, talvez por ser considerada pequena, foi demolida para a construção de novo templo", diz o arquiteto e professor da Pucrs Maturino Luz. Ao menos os vitrais da construção original foram preservados, tendo sido transferidos para uma capela de Picada Café, informa Günter Weimer, um dos principais pesquisadores da arquitetura gaúcha.

A arquitetura como obra de arte

Esboço para uma sala de estar e jantar feito em nanquim sobre papel

José Lutzenberger fez parte de uma geração de estrangeiros que ajudaram a constituir uma "visualidade local" no Sul do Brasil, no começo do século passado, tanto através da arquitetura e das atividades artísticas como na atuação como docentes, destaca Paulo Gomes, professor do Instituto de Artes da Ufrgs. Nessa legião estão incluídos, ainda, os arquitetos Theo Wiederspahn, também alemão, e o espanhol Fernando Corona, além do escultor italiano Ângelo Guido e do desenhista e pintor Benito Castañeda, nascido na Espanha, entre outros. "Ao contrário do século anterior, quando cruzavam o território de passagem, no século XX, muitos estrangeiros se estabeleceram aqui", salienta o diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Francisco Dalcol. Como o Estado não tinha tradição em arquitetura e artes plásticas, fazia-se necessária a participação de gente de fora, não só para a construção de prédios, mas também para a formação de um sistema artístico que refletisse as novas sociabilidades abertas com a chegada de um modo de vida urbano. Nesse cenário, Lutzenberger é um dos artífices da "marcante germanização" da arquitetura do Rio Grande do Sul, que se mostrou fiel à linguagem de um "barroco modernizado", diz Günter Weimer. "Essa é uma característica peculiar, que confere personalidade própria à arquitetura rio-grandense e não se reproduz em outras regiões do País." Já o arquiteto Maturino Luz entende que o bávaro se aproximava mais do ecletismo, tendência que reinterpreta elementos de diferentes escolas arquitetônicas do passado para adequá-los aos novos materiais disponíveis. Tanto que, no Instituto de Belas Artes, Lutzenberger dizia aos alunos: "Eu fiz ecletismo. Agora, vocês façam arquitetura moderna'", conta Maturino, que teve acesso aos apontamentos das aulas do professor e colheu depoimentos dos estudantes, quando produziu uma dissertação sobre a obra de Lutzenberger para o mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura da Pucrs, em 2004.

Palácio do Comércio, o primeiro edifício com ar-condicionado de Porto Alegre

Os especialistas estão de acordo quanto à influência da art déco em trabalhos como o conjunto residencial Vila Flores, construído entre 1925 e 1928, e, hoje, transformado em centro cultural no 4º Distrito de Porto Alegre. Independentemente de estilo ou escola, Lutzenberger era adepto da "obra de arte total" ou, no termo em alemão, da Gesamtkunstwerk dos austríacos Josef Hoffmann e Koloman Moser, como avalia Paulo Gomes. Perfeccionista, não se preocupava apenas com os aspectos construtivos, mas também com detalhes como lustres, painéis e vitrais, que ele próprio desenhava com exímio traço. No caso do Palácio do Comércio, de 1940, primeiro edifício com ar-condicionado de Porto Alegre, "há belíssimos estudos para ornamentar os dutos do aparelho, que combinam com a fantástica luminária, o que empresta uma beleza impressionante ao interior da construção", comenta Maturino.

Registros de um cronista visual

Leitura de Jornal, uma das aquarelas que hoje pertencem ao Margs

Artista plástico ainda pouco conhecido do grande público, quase 70 anos após sua morte (faleceu em 1951), Lutzenberger foi um aquarelista excepcional, que, durante a existência, participou somente de exposições coletivas, como destaca o Dicionário de artes plásticas no Rio Grande do Sul, de Renato Rosa e Décio Presser. A rigor, expôs apenas em uma mostra comemorativa ao centenário da Revolução Farroupilha, em 1935, na qual se inscreveu como amador, e no 1º Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul, em 1939, como convidado, já que fazia parte do júri. Talvez porque, profissionalmente, se visse apenas como arquiteto e professor. "Nem dizia que era artista. Nós, os filhos, é que divulgamos a obra depois da morte dele", diz Rose. Entre as mostras realizadas postumamente, destacam-se as do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, em 1955, do IAB/Instituto de Belas Artes, em 1966, e do Margs, em 2001. As aquarelas não tinham data e eram assinadas apenas com as iniciais J L. Quem olha a riqueza de detalhes imagina que ele demorava dias ou semanas para produzir cada uma delas. "Nada disso. Pegava um rascunho e, poucas horas depois, estava pronta. Aí, guardava em uma pasta e não mostrava a ninguém", comenta a filha. No acervo que deixou como legado, um dos destaques é a coleção de imagens sobre a Porto Alegre das décadas de 1930 e 1940, na qual aparecem eventos como Carnaval, procissões religiosas e a enchente de 1941. Como protagonistas, surgem mendigos e lavadeiras à beira do Guaíba, ou figuras populares, a exemplo de Bataclan (propagandista de rua), desenhados com fina ironia e olhar afetuoso, expondo a pluralidade de tipos humanos sem ocultar a desigualdade social de seu tempo.

O gaúcho e a cultura tradicionalista foram retratados em uma série de pinturas

Lutzenberger retratou, também, o homem do campo, tanto da Campanha como da Serra. Encantado com a paisagem do Rio Grande, totalmente diferente do que havia na Alemanha, fazia excursões de carro ou a pé pelo interior do Estado, relata Rose. A exemplo dos retratos urbanos, é a visão do cronista visual que se manifesta - nesse caso, "nem crítica, nem laudatória", assinala Francisco Dalcol. Na verdade, a iconografia do gaúcho a cavalo de Lutzenberger se situa em um ponto intermediário entre a leitura crítica do Clube da Gravura de Bagé (do qual faziam parte Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti) e o estilo épico de Antônio Caringi, criador da Estátua do Laçador, símbolo de Porto Alegre. "É a visão peculiar do estrangeiro que vive aqui", diz o diretor do Margs. Cabe registrar que a série sobre o gaúcho coincidiu com a valorização da tradição regionalista nos anos 1940, com a redescoberta das obras literárias de Simões Lopes Neto e a criação do movimento tradicionalista a partir de pesquisas sobre folclore de Barbosa Lessa e Paixão Côrtes. Embora as viagens pelo Interior tenham sido a principal inspiração para compor as obras, Lutzenberger teria feito consultas a Paixão Côrtes para descrever com fidelidade a indumentária dos personagens, de acordo com a filha do aquarelista. Há que se destacar, ainda, a qualidade dos projetos arquitetônicos de Lutzenberger, que ganharam autonomia plástica a ponto de se integrarem à coleção do artista no Margs. Segundo Dalcol, esses desenhos derrubam a barreira entre as belas artes (voltadas para a contemplação e a fruição estética) e a arte aplicada (dirigida à arquitetura e ao desenho industrial), algo incomum na época. De resto, o Margs acolheu um conjunto de peças majoritariamente formado por aquarelas, mas também por bicos de pena, abrangendo 18 obras avulsas e um álbum sobre o gaúcho. Existem, ainda, trabalhos no Instituto de Artes da Ufrgs, mas a maior parte está sob os cuidados da família, que contabiliza mais de uma centena de itens à espera de oportunidade para exposição ao público. Esse acervo inédito inclui um diário com desenhos dos familiares produzidos no ambiente doméstico.

A memória viva da casa

Hall de entrada da casa da família Lutzenberger; painel homenageia o filho ecologista

De uma "modéstia à flor da pele", José Lutzenberger tinha convicções firmes, conforme o amigo Fernando Corona, arquiteto espanhol que, igualmente, havia deixado a terra natal para se radicar em Porto Alegre. "Quando dava uma opinião, era para valer. Se esta não fosse bem acolhida, não se incomodava, e o mutismo de sua atitude confirmava sua esmerada educação", dizia Corona, que também inscreveu seu nome na paisagem de Porto Alegre com obras como a Galeria Chaves e o Instituto de Educação Flores da Cunha. "Não era mesmo de muita conversa, nem com a gente. Mas estava sempre presente, orientando e apoiando", observa a filha Rose. Já a imagem que a neta Lara (filha do ecologista José Antonio) construiu do avô, a partir dos relatos do pai e das tias, é a de "uma pessoa discreta e de aparência bem-cuidada, emocionalmente forte e disciplinada, traços provavelmente lapidados em sua experiência na Primeira Guerra Mundial". Os depoimentos indicam, ainda, que conservou "o senso de humor e certa leveza poética, apesar das experiências duras que viveu", completa Lara. A personalidade de Lutzenberger está entranhada na casa que o arquiteto projetou na rua Jacinto Gomes, no bairro Santana, a qual abrigou três gerações da família, entre 1932 a 2002. Originalmente, o escritório do arquiteto ficava no térreo, enquanto os dois pisos superiores serviam de residência. Tombado como patrimônio histórico de Porto Alegre em 2011, o prédio foi restaurado no ano seguinte para se transformar em sede da empresa Vida, especializada na reciclagem de resíduos industriais (a companhia fundada por José Antonio é, hoje, das filhas do ambientalista, Lilly e Lara). Responsável pela restauração, o arquiteto Flávio Kiefer relata que buscou preservar as três memórias intrínsecas à construção - do escritório de Lutzenberger, da residência familiar e da empresa Vida, que iniciou atividades na antiga fábrica de celulose Riocell. No hall de entrada, há um painel em homenagem ao ecologista produzido por Leandro Selister, ao passo que ampliações das aquarelas do artista plástico estão expostas no antigo escritório e em outros recantos da casa.

Principais obras

Com influência da art déco, conjunto residencial Vila Flores hoje é um centro cultural do 4º Distrito

Arquitetura Pão dos Pobres (1930) Igreja São José (1925) Palácio do Comércio (1940) Vila Flores (1928) Colégio Nossa Senhora das Dores (1936) Colégio Nossa Senhora do Carmo (1927) Liceu de Artes Luis Palmeiro (1928) Edifício Bastian Pinto (1928) Renner/Jung/Nedel Hermann & Cia e A. J. Renner (1928) Clube Caixeiral (1922) Fábrica de Calçados Adams & Cia (1925) Artes plásticas (*) Porto Alegre antiga Paisagens da Europa - 1ª Guerra Farrapos Gaúchos Lendas brasileiras (*) Obras sem data