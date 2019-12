A força evangélica

A bancada evangélica, mais uma vez, mostrou sua força no Parlamento. Com plenário lotado, coisa rara para sessões solenes; os evangélicos trouxeram pastores e líderes de todo o País para comemorar os 90 anos das Assembleias de Deus no Brasil, hoje, com 22 milhões de seguidores. O deputado Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) destacou o crescimento da bancada evangélica no Congresso Nacional na atual legislatura.

Propostas conservadoras

No atual governo, com a simpatia clara do presidente Jair Bolsonaro, a atuação da bancada evangélica na Câmara dos Deputados tem crescido substancialmente, ocupando um grande espaço nos meios de comunicação, nas mídias sociais, especialmente. Os evangélicos têm avançado em propostas mais conservadoras, como a retirada da palavra "gênero" do Plano Nacional de Educação, e realizaram audiências e comissões para tentar barrar qualquer direito da comunidade LGBT e das mulheres.

Mais força com alianças

Na avaliação da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Maria das Dores Campos Machado, especialista em Sociologia da Religião, as vitórias dos integrantes da bancada evangélica se devem a alianças feitas com parlamentares católicos e espíritas. Os evangélicos têm se apresentado mais. Eles se colocam claramente como evangélicos. Já os católicos não assumem sua posição claramente. Poderia haver um certo equilíbrio entre as religiões no Parlamento, se os congressistas assumissem claramente sua posição, como fazem os evangélicos que se posicionam sem rodeios contra ou a favor de determinados temas polêmicos.

Nas asas do Exército

Força Militar terrestre cansa da dependência da Aeronáutica para apoio e logística de suas missões na Amazônia e decide criar sua própria aviação militar. Primeiras aeronaves são aviões irlandeses da década de 1990, que operavam nos Estados Unidos e já estavam fora de atividade, mostra o jornalista Chico Sant'Anna.

Direitos autorais

Projeto de lei do deputado federal gaúcho Marcelo Moraes (PTB) que desobriga o artesão de pagar direitos autorais, quando confeccionar e vender, estatuetas, miniaturas, adereços ou biografias que reproduzam monumentos e edifícios de interesse turístico, tramita na Câmara dos Deputados. Hoje, a legislação exige que a comercialização tenha autorização prévia do autor. Com a reprodução, milhares de brasileiros que levam ao conhecimento público importantes pontos turísticos, terão tranquilidade legal e financeira.

Interiorização da internet

Projeto de lei que garante a interiorização de internet e sinal de telefone foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. A proposta que, agora, segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, é do deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP). O texto altera a Lei Geral de Telecomunicações, determinando que as licitações da telefonia móvel deverão garantir a cobertura dos serviços em 100% das rodovias federais e estaduais, estabelecendo o prazo de dois anos para a adaptação das outorgas já existentes atenderem a obrigação.