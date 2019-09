Yamandú Costa: o fenômeno gaúcho que ganhou o mundo

De mudança para Portugal, músico gaúcho tem carreira consolidada no Brasil e no exterior ANDRE SHEFFER/DIVULGAÇÃO/JC

Márcio Pinheiro, especial para o JC

Yamandú Costa não é o compositor gaúcho mais gravado por outros intérpretes - o título ainda deve pertencer a Lupicínio Rodrigues, seguido por Antonio Villeroy. Também não é o de maior apelo popular - posto ainda mantido por Teixeirinha - e tampouco o de maior prestígio entre a crítica especializada (cargo ainda em poder de Elis Regina). E, muito provavelmente, também não é o músico que melhor encarna a alma e a imagem do gaúcho, ficando atrás do amigo e parceiro Renato Borghetti. Mas são imensas as probabilidades de Yamandú, que completa 40 anos em janeiro próximo, já ser - e o tempo cada vez mais confirma isso - o músico gaúcho de maior alcance internacional.

Com uma carreira longa e consolidada, o músico é figura fácil em festivais e concertos na Europa, nos Estados Unidos e no Japão - ano passado, só para o velho continente, foram 15 viagens. Yamandú é também presença constante em gravações ao lado de músicos de todas as latitudes. "Yamandú é um dos maiores instrumentistas do mundo, um virtuose completo", elogia o maestro Tiago Flores, regente da Orquestra da Ulbra e que já dividiu vários trabalhos com o violonista nos últimos 14 anos.

Agora, a primeira novidade: Yamandú, a mulher Elodie e os dois filhos, Horácio e Benício, de seis e oito anos, estão de mudança para Portugal. É bem provável que ainda neste ano, na primeira semana de dezembro, eles já estejam instalados em Lisboa, cidade onde o artista gaúcho pretende dar um melhor estilo de vida à família e também ficar mais próximo dos compromissos profissionais.

A outra novidade é o lançamento de um disco em que aparece cantando. Em Vento Sul - com lançamento previsto para a primeira semana de outubro - será a primeira vez que o músico coloca a voz em todas as faixas de um álbum. Nesse inédito trabalho de voz e violão, Yamandú interpreta composições com melodias suas e letras, em sua maioria, do poeta e letrista Paulo César Pinheiro (mais detalhes na página central). As exceções são outras duas composições, uma feita com Vinícius Brum e a outra com Erik Navarro.

Yamandú conta que se reaproximou da canção em 2014, quando machucou o punho em um acidente em casa, provocando o cancelamento de vários shows. "Aproveitei o período para entrar nesse universo, para mim então desconhecido", explica. "Também estou com um disco pronto com o acordeonista Bebê Kramer, que deve sair até o fim do ano. E, para 2020, já tenho previsto o lançamento de um disco de música caribenha, em que pretendo homenagear toda essa cultura do Caribe." Recentemente, Yamandú esteve no Japão, onde fez um duo com Edmar Castañeda, músico colombiano que mora em Nova Iorque há muitos anos. "Ele toca harpa. É um virtuose. Desenvolvemos um trabalho em conjunto, e isso é o que mais gosto na vida: produzir e fazer coisas novas."

Quando não está tocando, compondo ou gravando, Yamandú se dedica a prazeres mais prosaicos. "Gosto de jogar sinuca. É o hobby que tenho e que cada vez mais me serve como uma terapia." Ele também gosta de caminhar. "Me agrada muito. Além de ser um bom exercício, é a melhor maneira que conheço para compreender uma nova cidade." E já indica qual pode ser um dos próximos desafios. "Estou até pensando em fazer a caminhada de Santiago de Compostela com a minha mulher."

Yamandú diz que ter a possibilidade de conhecer o mundo e de viajar levando sua música é uma das coisas mais fantásticas. E de seguir compondo. "Tem tanta coisa para fazer. Agora, ando louco para compor uma outra peça para violão e orquestra. É uma linguagem que me identifico muito e que tem uma grande profundidade musical. É possível encontrar na obra dos compositores toda a história da música", afirma.

O maestro Tiago Flores acrescenta: "Yamandú é um músico dedicado e aplicado. Agora, mais maduro, conseguiu ficar ainda melhor, abandonando o som 'sujo", cheio de notas, dos primeiros anos e conseguindo extrair o que de melhor o violão tem a oferecer".

Yamandú ressalta que persegue os melhores resultados. "Estou sempre em busca da excelência". E completa: "A carreira de um músico nunca tem um ponto de chegada. A gente está sempre tentando melhorar, sempre tentando aprender".