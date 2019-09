Jayme Caetano Braun, o ícone pajador do tradicionalismo gaúcho

Geraldo Hasse, especial para o JC

Vinte anos após sua morte, aos 75 anos no inverno de 1999, o pajador Jayme Caetano Braun batiza inúmeros locais públicos, dá nome a CTGs de várias cidades (inclusive o de Brasília, capaz de acomodar 1,5 mil pessoas em seu galpão) e até virou estátua em Porto Alegre (com quatro metros de altura, no Parque da Harmonia) e em São Luiz Gonzaga - mas permanece sem sucessor no pódio de sua peculiar modalidade artística: a declamação de versos feitos de improviso, fonte de seu grande prestígio popular.

Muito festejado e pouco estudado, Braun ocupa um nicho especial no mundo cultural gaúcho. Sem tocar instrumento musical, operou principalmente ao vivo, enaltecendo a geografia pampeana, a ocupação do território e a lida nas fazendas. Bem ou mal, foi o porta-voz do mito do macho livre e valente que se derrete por baile, china, cavalo e jogatina.

O músico Demétrio Xavier, 53 anos, o maior intérprete brasileiro do payador argentino Atahualpa Yupanqui, lembra que, fora Braun, o Rio Grande do Sul não tem tradição nessa arte praticada com esmero no Pampa espanhol - e que tem um ramal forte no Nordeste do Brasil, onde são comuns os cantores repentistas. Praticamente solito no Estado, o pajador rio-grandense juntou habilmente, nas mesmas estrofes, um vocabulário diferenciado, rimas ricas e conhecimento sobre a história regional. Além disso, expunha seus versos numa toada lenta que combinava com seu porte altivo, o timbre baixo e um gestual solene.

"Carisma! Ele tinha carisma", exclama o produtor musical Ayrton "Patineti" dos Anjos, que há mais de 40 anos comandou a gravação dos dois primeiros discos de Jayme, acompanhado pelo violão crioulo de Lucio Yanel e o bandoneon de Chaloy Jara. Inesquecível a gravação do longo poema Bochincho, que conta a história de uma briga num "ambiente que não era sério". No final da récita de nove minutos, com os músicos improvisando no rastro da narrativa, o pajador, tomado pela paixão declamatória, deu uma pigarreada forte e parou, deixando no ar a impressão de que pretendia recomeçar do zero. Convicto de que um repeteco nunca sai melhor do que a primeira gravação, Patineti ordenou do fundo do estúdio: "Segue o baile, segue o baile!" Para alívio geral, a gravação chegou ao fim e, como prova da emoção do momento, o pigarro ficou no disco - na época, não havia recursos para reparos técnicos.

Ao lembrar esse episódio, Patineti reconhece que precisa encontrar tempo e paciência para tratar da reedição dos primeiros discos de Jayme Caetano Braun, agora em formato digital. O produtor deu o primeiro passo no último dia 4 de julho, ao encontrar a viúva Aurora Ramos Braun na sessão da Assembleia Legislativa em homenagem aos 20 anos da morte do Pajador. O problema não é técnico, mas burocrático: envolve a negociação dos direitos autorais sobre a obra do Pajador Missioneiro, que teve filhos de dois casamentos e, além de livros, deixou discos em parcerias com diversos músicos, entre eles os missioneiros Noel Guarani (1941-1998), Cenair Maicá (1947-1989) e Pedro Ortaça, além de "estrangeiros" como o argentino Lucio Yanel e o pantaneiro Almir Sater, entre muitos outros.

Aos 64 anos completados no dia 13 de agosto, Aurora Ramos Braun também premedita dar forma ao acervo deixado pelo Pajador. É tanto material acumulado em cadernos, papéis avulsos, fitas K-7 e vídeos (alguns caseiros, outros jornalísticos) que a viúva precisa do engajamento de profissionais capazes de transformar tudo - inéditos ou já gravados - em novos produtos. Além do elétrico Patineti, estão na parada o jornalista tradicionalista Paulo Mendonça, que manifestou interesse em editar em livro as crônicas publicadas por Braun em jornais do interior do Estado; e o cantor Luiz Marenco, que precisa de tempo e inspiração para musicar as dezenas de letras que ganhou do poeta ao longo de 30 anos de amizade. Outro colaborador potencial é o veterano jornalista Juarez Fonseca, que esteve nos bastidores de tudo que se gravou no Estado nos últimos 50 anos.