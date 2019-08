Integrante da ABL, escritor gaúcho Carlos Nejar celebra a trajetória

Cristiano Bastos, especial para o JC

Nascido em Porto Alegre, em 11 de janeiro de 1939, o escritor gaúcho Carlos Nejar é conhecido como "poeta do pampa brasileiro". Mas, hoje em dia, ironicamente, ele vive como uma espécie de "expatriado" em território carioca. Sua atual "coxilha" é um refúgio localizado no bairro da Urca - batizado por ele de "Casa do Vento" (devido aos ventos que assoviam ao redor do edifício) -, um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro. Ao invés da paisagem verdejante e a perder de vista, encontra uma vista para a Baía de Guanabara, o icônico Pão de Açúcar e a aquática imensidão do Oceano Atlântico.

Carlos Nejar é um homem de horizontes largos, assim como a estatura de sua literatura. Seu amor pelo Rio Grande transborda tanto de suas falas quanto de suas letras. A saudade lhe acompanhava fielmente. Ele esclarece, no entanto, que não sem motivos deixou o "pago". A mudança para o Rio deveu-se, sobretudo, às obrigações relativas à sua atuação na Academia Brasileira de Letras (ABL), na qual ocupa a cadeira nº 4 - na sucessão de outro gaúcho, o leopoldense Vianna Moog. Nejar saiu da querência, porém a querência não saiu dele. "O Rio Grande está comigo onde quer que eu vá", garante o escritor.

O corpulento Nejar, do alto de seus mais de 1,80 metro de altura (um verdadeiro "gigante gentil"), poetiza que "o mar é pampa". "Toda a palavra que me cria é pampa. E esse pampa segue comigo, enquanto eu for palavra." Procurador de Justiça aposentado, o gaúcho dedica-se integralmente ao ofício literário. Tal qual seu filho, o poeta e igualmente escritor Fabrício Carpinejar, fruto de seu casamento com a poetisa Maria Carpi (O perdão imperdoável; A migalha e a fome, entre outros títulos). Ou seja, uma família de escritores.

Carlos Nejar tem se mostrado, aos 80 anos, mais fecundo do que nunca. Para se ter ideia, só no primeiro semestre de 2019, o escritor já lançou quatro livros. Qual escritor, atualmente, mantém igual média? Pela editora porto-alegrense Bestiário saíram os poemas O esconderijo da nuvem; pela recifense CEP publicou o romance Os degraus do arco-íris (que, segundo a crítica, possui "estilo de novo simbolismo"); e, pela paulistana Com-Arte, a obra O cavalo humano. Nejar saiu-se, ainda, com o volume de poesias Candeia de uma fábula: Lelé e eu (Le Chien). "É (os poemas do livro) sobre a pungente história de minha cachorra Lelé e eu", diz o sentimental poeta.

Em 2017, o bardo gaúcho viveu um dos grandes acontecimentos de sua trajetória ao ser indicado ao Prêmio Nobel de Literatura pela Academia Sueca (Svenska Akademien), sediada em Estocolmo. Mas infelizmente não arrebatou a distinção. Alegria maior - Nejar não disfarça -, coisa que ele não esconde, ele teria se acaso fosse convidado para ser patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, sua amada e nostálgica cidade. O anseio é antigo. "O Rio Grande do Sul tem de valorizar aqueles que o amam como eu o amo. Poucos deixarão para posteridade uma obra tão vasta e diversa quanto a minha", advoga em causa própria, lançando mão de suas habilidades de procurador.

O poeta, dramaturgo e letrista Geraldo Carneiro (parceiro, entre outros, de Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Francis Hime e Wagner Tiso), colega de Carlos Nejar na ABL, além de amigo, confessa-se grande admirador do escritor gaúcho. Para Carneiro, a poesia fez um "pacto" com Carlos Nejar". "Não se conhece o nome da divindade que o celebrou. Talvez não seja uma, mas muitas, porque a poesia de Nejar tem mais faces do que as sete mencionadas no poema de estreia de Drummond. Para quem gosta de sonetos, sugiro: 'Amar: a mais alta constelação'."