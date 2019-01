Pós-graduação é diferencial nas empresas de recrutamento e seleção

João Dienstmann

A oferta de vagas em abundância no Ensino Superior, ao contrastar com a redução no número de oportunidades no mercado de trabalho, criou uma mudança no perfil de profissional contratado pelas empresas. Há alguns anos, bastava ao candidato ter terminado a graduação para contar pontos importantes no processo seletivo para uma vaga. Hoje, segundo os recrutadores, ter o diploma em mãos é tão somente um pré-requisito para almejar um emprego.

Com um número maior de postulantes às vagas à disposição, a busca pela qualificação após a graduação, com especialização, mestrado e/ou doutorado virou obrigação para quem planeja alçar voos mais altos dentro da empresa ou quer um emprego com maior remuneração. A coordenadora de Recursos Humanos (RH) da Metta Capital Humano, Luciana Adegas, destaca que o conhecimento técnico e o maior domínio de algumas ferramentas e atividades contam bastante na hora de analisar o currículo. Contudo, ela alerta para outro ponto fundamental: "A questão comportamental é muito importante. O candidato pode ter um rol extenso de cursos, mas, sem isso, não conseguirá recolocação", aponta.

A coordenadora traça um paralelo entre as vagas existentes e a qualificação do candidato que pretende concorrer ao posto. Na Metta, segundo Luciana, as vagas mais comuns são para cargos iniciais, cuja exigência de qualificação é menor - porém, o salário também é reduzido. Com o alto nível de desemprego, muitas vezes há concorrentes com currículos discrepantes, ou seja, alguns muito qualificados e outros com menos atributos. "Para esse tipo de cargo, as empresas ficam receosas em contratar alguém com um excelente currículo, pois temem perdê-la meses depois se uma vaga melhor aparecer, e todo o treinamento e tempo de adaptação é perdido", explica.

Por isso, uma das alternativas é começar uma pós-graduação quando já estiver empregado, inclusive para atender melhor aos anseios da empresa na qual atua.