Senar-RS oferece assistência técnica e gerencial gratuita para produtores

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS), instituição responsável por criar e promover ações de formação profissional e atividades dirigidas às famílias rurais, recebe interessados para o seu Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O projeto, que começou em 2020, tem o objetivo de ajudar produtores a alcançarem resultados com lucratividade a partir da administração eficiente de custos e recursos.

"Dados do último Censo Agropecuário mostram que 80,1% das propriedades no Brasil não recebem nenhum tipo de assistência técnica. É uma janela de oportunidade para o Senar. E há alguns anos os produtores já vinham sinalizando o interesse em receber um atendimento mais individualizado", diz o coordenador da atividade, Alexandre Prado.

O público-alvo da ATeG são produtores rurais de todo Rio Grande do Sul que não recebem assistência técnica regular e que ainda têm dificuldades em fazer a gestão financeira de suas propriedades. Para transformar essa realidade, eles recebem assessoria gratuita, com visitas mensais de quatro horas dos técnicos do Senar-RS durante dois anos.

Conforme a instituição, o programa visa estabelecer e implantar uma metodologia focada no sistema produtivo da propriedade, possibilitando a realização de ações efetivas nas áreas econômica, social e ambiental. No Estado, a implantação do programa completou um ano em fevereiro, contemplando 3,7 mil agricultores e pecuaristas das cadeias produtivas da Agricultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Ovinocultura, Fruticultura, Aquicultura e, mais recentemente, Agroindústria e Apicultura. Atividades relativas a Olericultura devem ser iniciadas ainda em 2021.

site do Senar-RS (https://www.senar-rs.com.br/ateg) O trabalho parte de diagnóstico das potencialidades e dificuldades da propriedade para elaboração de um planejamento estratégico. No, é possível ver os depoimentos dos participantes e fazer a inscrição sem custos.

"Desde o início das atividades do Senar no Rio Grande do Sul tivemos atuação na formação profissional rural e promoção social, buscando aperfeiçoamento da mão-de-obra e eficiência nos processos de produção, como também na melhoria da condição de vida das pessoas no campo. Agora com a ATeG, portanto, busca-se entender mais a realidade de cada produtor assistido conciliando o atendimento técnico junto ao gerencial. Fazendo uma sinergia para buscar a evolução do produtor dentro do seu negócio", destaca Prado, citando a importância dos sindicatos rurais para a capilaridade do projeto.