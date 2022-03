'Qual é o seu lugar favorito de Porto Alegre?' Participe da enquete dos 250 anos da Capital

Qual é o seu lugar alegre na Capital dos gaúchos? Participe e vote na enquete do 250º aniversário de Porto Alegre

O JC convida novamente os seus leitores para escolher o lugar mais amado da nossa cidade.

O ponto mais citado na votação será o cenário de uma reportagem especial produzida por nossos jornalistas, que irá circular a partir do dia 25 em todos as nossas plataformas (digital ao impresso) para abrir os festejos do aniversário, que é em 26 de março.

Participe e ajude a construir essa linda homenagem aos 250 anos de Porto Alegre!

Cronograma de votação e conteúdo:

18/03 - Encerramento da enquete

19/03 - Anúncio do lugar escolhido pelos leitores

25/03 - Veiculação da reportagem para marcar o aniversário de Porto Alegre, que é dia 26