Responda à pergunta 'Qual o seu lugar favorito de Porto Alegre?' e participe da criação de um conteúdo do JC

Em comemoração aos 249 anos de Porto Alegre, o JC quer saber qual o lugar favorito dos leitores na Capital. A resposta é livre, valendo qualquer ponto turístico.

No dia 19 de março, vamos anunciar o local campeão, que ganhará uma reportagem especial em nossa edição impressa e aqui no site no dia 26 março - aniversário da cidade.

O conteúdo comemorativo trará histórias, fotos e relatos que demonstram o porquê do lugar vencedor ser o favorito do público.

Outras reportagens sobre a cidade irão circular ao longo de toda a semana de Porto Alegre, mas o JC fez questão de construir essa junto com seus leitores, evidenciando o protagonista deles, que será cada vez mais frequente. Por isso, todos estão convidados para participar!

Cronograma do Conteúdo: