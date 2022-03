Pista do Aeroporto Salgado Filho ampliada e à espera de liberação: veja como ficou

Obra esperada e com perspectivas de ativar um potencial ainda maior do hub logístico do complexo do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a ampliação da pista de pousos e decolagens chegou literalmente ao fim. Faltava a chamada Resa, para escape de aeronaves, que foi entregue. Imagens feitas pela Fraport Brasil mostram a extensão e o trecho final da via que, em breve, deve ser liberada para o tráfego aéreo.

O visual geral do novo trecho de 920 metros mais a Resa, que tem espaço para manobras, dá a ideia do tamanho da obra no sítio aeroportuário. O traçado ainda não pode ser usado, pois é preciso obter a homologação pelas autoridades que regulam o espaço aéreo e os aeroportos.

Na imagem da extensão, que passou de 2.280 metros para 3.200 metros, pode-se observar que as sinalizações horizontais que já estão prontas foram cobertas para "não conflitar com a sinalização do trecho em uso", explicou a concessionária de capital alemão.

Detalhe da pavimentação do trecho ampliado da pista, com as marcações para o tráfego de aeronaves. Fotos: Fraport Brasil/JC

As obras da ampliação da pista começaram em 2019 e não pararam mesmo na pandemia. O término era previsto para o começo do ano passado, mas a conclusão atrasou devido à demora na remoção de habitações na área da Vila Nazaré. A obra foi orçada inicialmente em R$ 135 milhões.

Segundo a Fraport, agora será feita a instalação dos equipamentos que auxiliam a navegação e depois os procedimentos de homologação da nova condição aeroportuária junto ao Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II), ligado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No fim do traçado e onde era a Vila Nazaré, fica a Resa, para que aeronaves possam manobrar caso seja necessário

A concessionária espera que a pista esteja operacional até o fim do primeiro semestre. A data vai depender da agilidade da etapa de habilitação para o uso de todo o traçado.

O contrato de concessão previa a conclusão e homologação até o fim de 2021. Devido à pandemia e demora na liberação da área para a Resa, a Anac aceitou pedido de prorrogação do prazo.

A extensão da pista era aguardada desde o tempo da concessão da Infraero, estatal de administração de aeroportos, desde os anos 2000. A nova infraestrutura logística permitirá que aeronaves de maior porte e peso possam pousar e decolar, elevando o potencial do Salgado Filho como hub de cargas e ainda para atração de voos internacionais.