Azul e Gol marcam retorno de voos ao aeroporto de Passo Fundo fechado há 14 meses

Mesmo ainda sem uma garantia de data de reabertura do aeroporto de Passo Fundo, fechado há quase 14 meses, duas companhias aéreas decidiram anunciar a reativação dos voos diretos da cidade para fora do Rio Grande do Sul.

As duas aéreas vão usar jatos, o que dependeria da conclusão do atual exame da pista e estão fora da especificação do pedido recente à Anac.

A Gol pretende voltar a voar em 4 de abril para Guarulhos, seu principal hub nacional, e a Azul prevê a retomada no dia 11 do mês que vem para Campinas, onde fica o Aeroporto de Viracopos, que é seu polo de distribuição de voos para o Brasil e Exterior.

A ligação da Gol não é ofertada desde janeiro de 2021, quando o aeroporto foi fechado para obras e instalação de novos equipamentos na pista. A Azul tinha interrompido a oferta em março de 2020, quando estourou a pandemia, afetando voos no País.

A venda de bilhetes já ocorre no site da Gol, com valor de R$ 430,23 por trecho (valor mais barato), com saída às 12h10min de Passo Fundo. Questionada sobre a garantia de operação do aeródromo até a data do voo, a empresa diz que "trabalha com as informações mais atualizadas sobre esse tema para planejar o retorno dos voos em 4 de abril".

"Se houver alguma alteração no cronograma iremos nos readequar e prestar os atendimentos necessários aos nossos clientes. Reforçamos que é de pleno interesse da Gol voltar as operações para Passo Fundo, assim que for possível", avisa, por nota, a aérea. A aérea hoje tem voos diretos do interior para fora do Estado em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas e vai ofertar de Uruguaiana (abril), Santo Ângelo (julho) e Santa Maria (outubro) este ano.

A Azul informa que deve começar a venda de passagens nesta sexta-feira (4). O voo começa com uma frequência diária, saindo às 10h10min de Passo Fundo para Campinas, e retorno às 12h40min. Em 2 de maio, a Azul pretende ofertar duas viagens por dia na ligação. Em dezembro, a meta é ter três voos saindo de Campinas e dois de Passo Fundo, segundo tabela repassada pelo deputado estadual Frederico Antunes, que preside a Comissão Parlamentar da Aviação Regional e confirmada pela Azul.

A companhia com hub em Viracopos tem voos diretos de Porto Alegre e Caxias do Sul para fora do Estado, além de 12 ligações internas de cidades do interior para o Aeroporto Salgado Filho, na Capital.

O aeródromo Lauro Kortz foi fechado em 11 de janeiro de 2021 para obras do novo terminal de passageiros, com mais de 90% da execução concluída, e melhorias na pista de pousos e decolagens.

Sem a conclusão da nova estrutura, a administração do complexo, que é do Estado, decidiu buscar a homologação da pista, devido a ajustes na pavimentação e instalação de novo sistema de luzes noturnas (Papi). Só que a habilitação ainda não ocorreu. A demora foi gerada recentemente por problemas no novo aparelho, instalado por uma empresa italiana, e que passa por manutenção.