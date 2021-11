Depois de Guarulhos, cidades gaúchas miram voos à Argentina e ao Uruguai

Depois de receber as primeiras ligações diretas com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, maior hub aéreo da América Latina, cidades gaúchas pretendem alçar novos voos. Uruguaiana, por exemplo, está de olho na oferta de conexões da região para Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Santa Maria quer ampliar a capacidade para aviões maiores, com a duplicação do terminal, obra a ser contratada.

"A próxima meta é esta", avisa o deputado estadual Frederico Antunes, presidente da Frente Parlamentar da Aviação na AL-RS, que vê nas novas ligações o aumento de fluxo de passageiros para sustentar a expansão no Mercosul, a partir de Uruguaiana. A série Plano de Voo mostrou que algumas melhorias precisam ocorrer no terminal.

Antunes diz que a primeira medida será resgatar o status de aeródromo internacional depende da instalação de postos de órgãos de alfândega, Polícia Federal, Anvisa e Agricultura. O parlamentar diz que já há conversas. Instalações físicas seriam viáveis. "Vamos mobilizar para obter credencial para a operação", projeta Antunes.

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Peterson Colpo Mello, lembrou que a oferta de voos pela Azul, desde 2015, já gerou mudanças e que o voo direto da Gol elevará os impactos. "A cidade vai se desenvolver ainda mais. Muitos não vão para lá por não terem acesso rápido", opina Mello, projetando mais turistas e passageiros de negócios.

A retomada do status de aeródromo internacional é uma expectativa para os próximos meses, com a entrada da concessionária privada. "Vamos recuperar o selo de Aeroporto Internacional Rubem Berta para ter voos para a Argentina e o Uruguai", anima-se o prefeito uruguaianense.

Prefeito de Santa Maria diz que Infraero vai fazer projeto de ampliação do terminal. Foto: Patrícia Comunello/JC

Em Santa Maria, o prefeito Jorge Pozzobom, que foi ao Palácio Piratini, quer concluir logo o projeto de duplicação e modernização do aeroporto, que está sendo feito agora pela Infraero, contratada pelo município. "Queremos colocar a licitação na rua até março ou abril de 2022", diz Pozzobom, com a expectativa de que a intervenção leve um ano e meio.

O CEO da Gol, Paulo Kakinoff, comentou que a expansão é uma combinação de infraestrutura com a demanda e viabilidade de ter voo com alguma regularidade. "As capitais regionais chamam a atenção, mas é preciso desenvolver", observa Kakinoff.

Depois de estabelecer a ligação a Guarulhos, a expectativa, diz o CEO, é ter densidade significativa para ter expansão.

"As capitais da Argentina e do Uruguai passam a ser destinos naturais pelo apelo comercial e cultural", admitiu o executivo.

Kakinoff ponderou que o período pós-pandêmico traz desafios no fluxo internacional devido a procedimentos regulatórios de cada país. "Isso faz com que a retomada internacional seja mais lenta.

No momento, não é possível fazer previsão. Mas é sim possível e já fica no nosso radar, a partir do primeiro pouso que tivermos nas quatro localidades anunciadas", ventilou o CEO, sobre a malha expandida.

PLANO DE VOO

Voos diretos do interior gaúcho para fora do Estado:

Aeroporto de Caxias do Sul: voos da Azul (para Campinas) e Gol (para Guarulhos)

voos da Azul (para Campinas) e Gol (para Guarulhos) Aeroporto de Passo Fundo: voos da Azul e Gol suspensos. Aeródromo fechado desde janeiro para obras. Aguarda homologação de pista e equipamentos.

voos da Azul e Gol suspensos. Aeródromo fechado desde janeiro para obras. Aguarda homologação de pista e equipamentos. Voos dentro do RS para Porto Alegre (12 conexões): Azul opera Alegrete, Bagé, Canela, Erechim, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, Uruguaiana e Vacaria.

Novos voos diretos do interior para fora do Estado: