Ato nesta sexta dá a largada na concessão de aeroportos gaúchos

O contrato entre o futuro concessionário e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já está assinado, mas será nesta sexta-feira (12) ocorre o ato oficial que marca a largada na transferência de três aeroportos gaúchos para um gestor privado. O grupo CCR, mesmo que detém quatro rodovias federais no Estado, assumirá os aeródromos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana. A previsão é de investimentos e ampliação de voos . A série Plano de Voo mostra como está a aviação regional.

O contrato é por 30 anos. No bloco, estão ainda seis terminais. Os de Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná, e os de Navegantes e Joinville, em Santa Catarina. O contrato já havia sido assinado em outubro. A partir da cerimônia desta sexta, começa a transição no comando, hoje com a Infraero.

A assinatura da 6ª rodada de concessões aeroportuárias será entre o Ministério da Infraestrutura (MInfra) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com a CCR Airports, que vai gerir os ativos. O evento às 15h será transmitido online e não será aberto à imprensa.

Nos três aeródromos do Rio Grande do Sul, a previsão é de investimentos de R$ 206 milhões em até três anos. Os aportes que a CCR Airports terá de fazer devem assegurar maior estrutura de operação para aumento de capacidade e melhorias em pista e instrumentos para pousos e decolagens.

Em nota, a CEO da CCR Airports, Cristiane Gomes, informou que já deu início a "conversas sobre novas rotas e destinos" com as companhias aéreas. A executiva reforça que a empresa vai analisar as vocações de cada estrutura para "potencializá-las". Este "potencial" terá um ganho automático na conectividade que a infraestrutura que estará nas mãos da companhia vai permitir.