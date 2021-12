Novos lançamentos da Kia serão exclusivamente híbridos ou elétricos

A Kia começa 2022 colaborando com a geração de um ar mais puro. Isso é o que afirma Jefferson Fürstenau, diretor da Kia Sun Motors, revenda da marca no Rio Grande do Sul, a partir de uma novidade mundial anunciada pela companhia: todos os lançamentos serão híbridos ou elétricos a partir de agora, com foco em automação e preocupação com eficiência energética.

A estreia foi pelo carro Stonic, cujas 10 unidades que chegaram a Porto Alegre já esgotaram. Outro lote está em pré-venda e deve desembarcar em solo gaúcho em janeiro.

“É um novo momento da marca a nível global, que ocorre aqui também. Como tudo, esse processo foi acelerado devido à pandemia”, justifica Juliana Fürstenau, diretora da Kia Sun Motors.

O híbrido Stonic não precisa ser carregado na tomada, pois se reabastece a partir do movimento do próprio veículo em conjunto com o motor à combustão. Ele tem, inclusive, um modo similar a um barco à vela. Após atingir certa velocidade, move-se apenas pela energia.

“O que nos surpreendeu é que o público acima de 60 anos é quem mais está comprando o carro em busca de economia. Achávamos que seriam os mais jovens por ser compacto”, relata Jefferson. O valor do carro, atualmente, é de R$ 149.990,00. Dependendo do tipo de ambiente, se é estrada ou cidade, pesquisas indicam que ele tem economia de 16,3 a 18,4 quilômetros por litro.

Os diretores da Kia Sun Motors reforçam que esse lançamento prova que a empresa deixa de ser uma simples montadora de automóveis para ser uma provedora de soluções em mobilidade com energia branca. Até a logo foi remodelada, com o preto e branco substituindo o tradicional vermelho, caracterizando as cores primárias, a essência.