Senar auxilia produtores rurais no desenvolvimento de suas atividades produtivas de forma gratuita

A Fazenda Ouro Verde, em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, que almejava aumentar a produtividade do rebanho, encontrou no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS), a solução para atingir esse objetivo. “Eu sou da terceira geração de uma família ligada ao gado de corte e achava que estava fazendo tudo certo. Com o início da ATeG, me ensinaram a melhorar as pastagens e corrigir a suplementação dos animais”, diz o pecuarista Marcos Aurélio Marques Bressan. As ações propostas geraram economia e lucratividade à fazenda.

A ATeG, que começou em 2020, tem o objetivo de ajudar produtores a alcançarem resultados a partir da administração eficiente de custos e recursos. O público-alvo são produtores rurais de todo Rio Grande do Sul que não recebem assistência técnica regular e que ainda têm dificuldades em fazer a gestão financeira de suas propriedades . Para transformar essa realidade, eles recebem assessoria gratuita, com visitas mensais de quatro horas dos técnicos do Senar-RS durante dois anos.

Mauri Antônio Luft, da Fazenda Luft, de São Martinho, também participou do programa para se profissionalizar. “A ATeG nos ajudou muito. Passei a aplicar dieta, ações que gerassem bem-estar dos animais e higiene na ordenha. Instalei ventiladores, aspersores de água e fiz mudanças no manejo, atendendo, assim, às exigências que a atividade requer”, afirma o produtor.

Senar-RS O trabalho parte de diagnóstico das potencialidades e dificuldades da propriedade para elaboração de um planejamento estratégico. No site do, é possível ver depoimentos de outros participantes e fazer a inscrição sem custos.

"Desde o início das atividades do Senar no Rio Grande do Sul, tivemos atuação na formação profissional rural e promoção social, buscando aperfeiçoamento da mão-de-obra e eficiência nos processos de produção, como também na melhoria da condição de vida das pessoas no campo. Agora com a ATeG, portanto, busca-se entender mais a realidade de cada produtor assistido conciliando o atendimento técnico junto ao gerencial. Fazendo uma sinergia para buscar a evolução do produtor dentro do seu negócio", destaca o coordenador da ATeG, Alexandre Prado, citando a importância dos sindicatos rurais para a capilaridade do programa.

Como se inscrever?