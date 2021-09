7 de Setembro: liberdade, ética, ordem e progresso

Hoje é o Dia da Pátria. Dia em que nos tornamos uma nação. Um dia para ser comemorado com muito entusiasmo. O 7 de setembro é um dia em que, ao celebrarmos o nosso passado, devemos também pensar no nosso futuro. É o tempo de festejar o país democrático e unido que herdamos de nossos pais e pensar no país desenvolvido e livre que queremos deixar para nossos filhos e netos.

Queremos um país onde a liberdade de expressão seja um bem maior. Onde mesmo o mais humilde dos brasileiros possa se manifestar de forma pacífica sem temer represálias por parte dos órgãos do Estado. Na democracia, nenhuma autoridade deve se sentir imune à crítica popular e nenhum cidadão deve temer se manifestar contra os que detêm o poder. A essência do Estado Democrático de Direito é consubstanciada na possibilidade de qualquer cidadão criticar, sem temor, as autoridades.

Queremos um país onde a ética prevaleça. Onde homens honestos possam propalar sua honestidade com orgulho. Onde a “esperteza” dos desonestos seja motivo de vergonha. Queremos um país onde a riqueza seja o resultado do esforço, da criatividade e do empreendedorismo dos cidadãos e não oriunda de favores especiais fornecidos pelo Estado para aqueles que são amigos do poder.

Queremos um país que se desenvolva economicamente. Queremos Progresso. Para tanto, precisamos que as autoridades do país se esforcem por fazer reformas legislativas que promovam o crescimento do país. Ou seja, não queremos qualquer reforma. Queremos reformas estruturais que ampliem a competição, reduzam tratamentos especiais a castas de privilegiados, que liberalizem a economia e o comércio, que reduzam a burocracia e a

intervenção estatal na atividade econômica, que simplifiquem os tributos, especialmente aqueles sobre consumo e que removam o Estado das relações trabalhistas.

Por fim. Queremos Ordem. Queremos paz e respeito às Leis. Por isso devemos ir às ruas neste 7 de setembro, com alegria e entusiasmo pelas pautas de reformas e modernização do Estado. Queremos manifestações que exponham discordâncias e apresentem propostas para o futuro em um clima de ordem e respeito, sem violência e animosidade.

Vamos para as ruas celebrar, juntos, o Dia da Pátria. O Dia dos Brasileiros.