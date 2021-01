Rede SIM é a segunda marca mais lembrada pelos gaúchos

SIM , que tem marcado presença no Rio Grande do Sul, figurou nas duas linhas de pesquisa do Marcas de Quem Decide neste ano. Foi a segunda marca mais lembrada na categoria Combustíveis, com 14,2% das indicações dos entrevistados, e a quarta preferida, com 9,3%. Os resultados são motivo de orgulho para a empresa.

"Avançamos em relação às marcas nacionais e a uma marca internacional. Isso mostra o quanto temos nos dedicado para proporcionar a melhor experiência em qualidade e atendimento aos nossos clientes", afirma Carla Perussato, gerente de marketing da Rede SIM.

O negócio, que nasceu em Flores da Cunha, em 1985, segue em constante expansão. Um de seus diferenciais são as novas lojas de conveniência, que priorizam a facilidade de atendimento e a criação de um ambiente mais aconchegante.

"Temos uma entrega diferenciada. Enxergamos que isso irá nos trazer grandes resultados enquanto marca e melhores experiências para os nossos clientes. Queremos ser a loja de vizinhança, ou seja, estar sempre presente no cotidiano das pessoas", comenta Neco Argenta, presidente da SIM. A rede possui um trabalho focado no atendimento das necessidades do consumidor na hora de frequentar um posto de combustível. Está claro, hoje, que não se limita mais a abastecimento. "É para isso que estamos olhando", garante Neco.

Um dos marcos de 2019 foi a inauguração do Paradouro SIM Freeway Gravataí, unidade com infraestrutura completa para quem trafega pela rodovia.

A marca, agora, segue sua trajetória de conquista de novos pontos, com mais de 140 unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.