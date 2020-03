ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

A Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul – MOVERGS, representada pelo presidente, Sr. Rogério Francio, no uso de suas atribuições legais, convoca as empresas associadas a participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua sede, localizada na Rua Avelino Luiz Zat, 95, sala 09, 3º andar, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves, em Bento Gonçalves, RS, no dia 23 de março de 2020, com primeira convocação às 17h00min e em segunda e última convocação às 17h30min com a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação do Relatório de Prestação de Contas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;

2. Outros assuntos.

Bento Gonçalves, 10 de março de 2020.

Rogério Francio

Presidente MOVERGS

Gestão 2020/2021