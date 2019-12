35ª AGE - Edital de Convocação - Eletrobras CGTEE

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – CGTEE

CNPJ 02.016.507/0001-69

NIRE 43300036120

35ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 27 de dezembro de 2019, às 9h, na sede da Companhia, situada na Rua Maria da Glória, 301, Centro Administrativo, Vila Residencial, município de Candiota/RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1.Aprovar a capitalização da CGTEE pela Eletrobras no montante de R$ 4.673.950.763,37 (quatro bilhões, seiscentos e setenta e três milhões, novecentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), equivalente aos adiantamentos para futuros aumentos de capitais - AFACs realizados pela Eletrobras, no valor de R$ 1.376.315.471,68 e a dívidas no valor de R$ 3.297.635.291,69, com a emissão de 44.950.478.585 ações ordinárias, ao preço de R$ 0,10398 por ação, cuja eficácia fica condicionada à aprovação do item 2 da ordem do dia;

2.Aprovar a redução do capital social da CGTEE no montante de 4.774.536.788,32 (quatro bilhões, setecentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), mediante a absorção dos seus prejuízos acumulados até 30 de novembro de 2019, cuja eficácia fica condicionada à aprovação do item 1 da ordem do dia;

3.Aprovar a alteração da redação do caput do Artigo 7º do Estatuto Social da companhia que passará a ter a seguinte redação: “Art. 7º O capital social é de R$ 744.923.575,88 (setecentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), que correspondem a 53.082.091.219 (cinquenta e três bilhões, oitenta e dois milhões, noventa e um mil e duzentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal”. A eficácia da eventual aprovação deste item fica condicionada à aprovação dos itens 1 e 2 da ordem do dia.

A participação na referida Assembleia ficará condicionada à identificação do acionista, apresentando os seguintes documentos na Secretaria de Governança e Comunicação da Empresa com até duas horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia:

- Acionista: Identidade e CPF.

- Representante do acionista, conforme a Lei 6.404/76, §1° do Artigo 126: Procuração de delegação de poderes, identidade e CPF.

Aprovado o novo capital social (item 1), os acionistas poderão exercer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o seu direito de preferência, na forma do Art. 171, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

Encontra-se à disposição dos acionistas na sede da companhia, na Rua Maria da Glória, nº 301 - Hotel, Vila Residencial, CEP: 96495-000, na cidade de Candiota - RS toda a documentação pertinente a matéria que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

Candiota, 18 de dezembro de 2019.

ELVIRA BARACUHY CAVALCANTI PRESTA

Presidente do Conselho de Administração