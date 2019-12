Transferwise vale a pena?

Transferwise Com o valor do dólar nas alturas nos últimos meses, todo cuidado é pouco na hora garantir economia e segurança na hora de fazer transferências de valores internacionais. Uma das empresas mais conhecidas que permite enviar e receber dinheiro no exterior pela internet é a britânica

Em um mercado em que há uma série de empresas e fintechs que prestam os mesmos serviços o cliente pode ficar em dúvida se essa seria de fato, a opção mais indicada para fazer transferências e pagamentos.

Nessa escolha, qualquer detalhe pode fazer uma grande diferença, portanto, é essencial pesquisar e entender as principais vantagens e desvantagens para fazer uma boa escolha.

As informações a seguir explicam como funciona o serviço.

Tipos de transferências disponíveis

Os serviços da Transferwise no Brasil só estão disponíveis para transferências entre pessoas físicas. Esse é um ponto de atenção para o cliente pois essa característica inviabiliza alguns procedimentos, como pagamentos de aluguéis ou cursos no exterior.

Dependendo do objetivo do cliente, o ideal é optar por uma companhia que permita transferências de qualquer natureza autorizada pelo Banco Central, que podem variar desde despesas médicas até a compras de imóveis ou investimentos no setor imobiliário no exterior.

Limites das transferências

Para pagamentos via boleto bancário, na Transferwise, há um limite mensal de R$ 9 mil. Por outro lado, em pagamentos realizados via TED, o valor de cada transferência não pode ultrapassar de R$ 30 mil.

Remessa Online Apesar de o limite da empresa ser amplo, pode ainda ser insuficiente para alguns clientes. Nesse caso vale buscar outras alternativas, como a, empresa brasileira do ramo que permite transações com limite de até R$ 37,5 mil por envio e R$ 75 mil por ano.

Por meio do serviço é possível fazer transferências sem limites por envio, porém nesse caso, o cliente deve realizar o Cadastro Completo na plataforma, informando dados como RG, comprovante de residência, declaração de Imposto de Renda (IR) e Ficha Cadastral assinada. O único limite vigente nesse tipo de cadastro é um limite anual que corresponde a 40% do patrimônio declarado no IR. Ou seja, irá variar de pessoa para pessoa.

Custos na transferência internacional

Uma dica importante para escolher o melhor serviço é ficar de olho no custo para fazer as operações. Com o valor do dólar tão alto, qualquer centavo pode fazer diferença no bolso do cliente.

Nos valores coletados no dia 12 de dezembro de 2019, ao transferir R$ 1 mil pela Transferwise, o destinatário receberia US$ 235,53.

Entretanto, se o cliente fizer a mesma cotação na Remessa Online, no mesmo dia, os mesmos mil reais se tornariam US$ 238,50 para o destinatário. Um valor quase US$ 3,00 superior.

Prazo para recebimento do dinheiro

As operações feitas pela Transferwise possuem um prazo de dois dias úteis para o dinheiro chegar ao seu destino. Já para os pagamentos feitos via boleto, o prazo começará a contar a partir da aprovação do pagamento - que pode demorar mais dois dias.

É um prazo relativamente curto, porém, se o cliente estiver com prazo apertado ou necessitar fazer a transferência urgentemente, pode se prejudicar.

Por outro lado, a Remessa Online, garante que o dinheiro chega ao destino em até 24h. Para os envios feitos para o Reino Unido, a transferência é feita no mesmo dia.

Qual serviço escolher?

Transferwise ou Remessa Online Na hora de escolher entre, é preciso que o interessado todos os aspectos apresentados em conta, procurando a empresa que melhor se encaixa em suas necessidades.

A Transferwise é bastante conhecida no mercado, porém, deixa a desejar em alguns importantes fatores - como limite para as transferências e prazos de entrega.

Nesses aspectos específicos, além de ser igualmente segura, a fintech Remessa Online sai na frente ao permitir diferentes tipos de transferências - para além da realizada entre pessoas físicas - em um prazo menor, com melhor preço.