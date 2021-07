10 assuntos para encarar últimos meses de 2021

Com os indicadores mais recentes do varejo, como vendas que retomam o ritmo do período pré-pandemia, segundo o IBGE, o comércio terá de identificar o que será possível conseguir alcançar até 31 de dezembro de 2021. Sim, porque o ano, devido a restrições da crise sanitária, e a demora para a aceleração da vacinação da Covid-19, começou mesmo em julho.

Minuto Varejo: Veja os 10 temas para encarar até dezembro

De agosto até dezembro, cinco meses, lojistas de todos os tamanhos terão de gerir fatores conjunturais, tecnológicos, legislação a comportamentais, ligados a mudanças de hábitos e necessidades que os consumidores passam a colocar na lista de compras.

A seguir estão elencados 10 itens que não podem faltar cesta de ações e estratégias de negócios. São informações que aparece em pesquisas e relatórios setoriais:

Economia dá sinais de melhora: as vendas voltam ao período pré-pandemia, mas isso só não é suficiente. Para firmar o ambiente positivo, é preciso: vacinação acelerada, chegando o quanto antes à cobertura total da população adulta (acima de 18 anos), mais empregos, gerando renda para o consumo, e cenário externo menos volátil. As maiores economias e as emergentes estão em alerta para a pressão da volta do consumo sobre a oferta, que alimenta a inflação subindo, fonte de preocupação e que deve exigir medidas das autoridades para evitar danos à economia.

Reposição de insumos e custos de produção pressionam preços finais: estoques precisaram ser recompostos, após um ano, com novas coleções para atualizar a vitrine, física ou virtual, sofrem influência de preços de commodities e câmbio.

Crédito para giro e mais barato: o item aparece no topo de necessidades apontadas em pesquisas de monitoramento do segmento, principalmente por micro e pequenas empresas, como a realizada pelo Sebrae-RS em junho. A recente reedição do Pronampe pode não dar conta da demanda por financiamento, sem contar que o recurso está mais caro. Opções como microcrédito e linhas em instituições voltadas a pequenos negócios, com alternativas para atender a garantia, são boas opções.

Pessoas compraram menos roupas e calçados na pandemia: agora precisam atualizar o guarda-roupa. O comportamento foi mapeado na pesquisa os Porto-alegrenses e o consumo, que está no especial Dia do Comércio, veiculado em 16 de julho pelo Jornal do Comércio.

Cupons de desconto caíram no gosto do consumidor: coloque este item na cesta de estratégias.

As pessoas vão valorizar o dinheiro que tem: os custos estão aumentando em vários gastos de outros produtos e serviços, do combustível à energia, o que reforça a gestão financeira das famílias.

A loja física não vai acabar: mas o consumidor quer preço mais baixo, possibilidade de mais experiência e a entrega imediata.

Novas regras para os superendividados: a Lei 14.181 atualizou o Código de Defesa do Consumidor está em vigor desde o começo de julho e busca prevenir passivos e proíbe propagandas de empréstimos do tipo “sem consulta ao SPC” e obriga financeiras a informar o custo total do crédito.

Máscara veio para ficar, como fator de segurança para os clientes: mesmo com a resistência de uso em boa parte da pandemia, o artigo pegou. Protocolos sanitários mantêm a proteção, cuja retirada está vinculada à vacinação.

Novo normal? Que nada: lideranças do comércio, especialistas e quem comanda as operações falam de "próximo normal". Traduzindo: o que ainda está por surgir é o que desafia as estratégias.