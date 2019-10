Alunos de medicina contam com código específico para o período de estudos

Há pouco mais de um ano, os estudantes de medicina passaram a contar com o Código de Ética do Estudante de Medicina (CEEM). Em agosto de 2018, o Conselho Federal de Medicina (CFM) lançou o material inédito no Brasil, com o objetivo de entregar um conjunto de princípios para delimitar as relações dentro e fora das salas de aula. Atualmente, mais de 320 escolas de medicina contam com o livro, que também está disponível para download no site do Conselho. O CEEM brasileiro foi inspirado em códigos semelhantes editados em outros países, como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Antes disso, os Conselhos Regionais de Medicina elaboravam materiais com o mesmo objetivo. Entretanto, a abrangência era local.

Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Dr. Eduardo Trindade, o código orienta o aluno para enfrentar diversas situações ao longo da formação e da vida profissional, nas relações pessoais, no ambiente acadêmico e na sociedade. "Traz informações desde a organização estudantil, direitos e responsabilidades dos alunos, trotes responsáveis, respeito ao sigilo, condutas abusivas até o uso ético de cadáveres nas atividades de ensino", explica.

Quanto ao trabalho com os alunos de medicina do Rio Grande do Sul, o presidente conta que o Cremers tem feito ações de aproximação com as faculdades para orientar sobre o Código de Ética do profissional médico, as funções do Conselho e a documentação necessária para obter o registro profissional: "Periodicamente, promovemos o Cremers na Faculdade, que é um encontro com os alunos do último ano, no seu local de aprendizado, para conversar sobre essas questões. Agora, com a edição do CEEM, vamos organizar encontros também com os alunos dos anos iniciais, para abordar os princípios éticos", destaca.

O material elaborado pelo CFM contém 45 artigos organizados em seis diferentes eixos, os quais ressaltam atitudes, práticas e princípios morais e éticos. Não somente com a intenção de orientar os alunos, o código também foi elaborado para professores e responsáveis pelas instituições de ensino, encarregados da formação do profissional. Em entrevista para o portal do CFM, o coordenador da Comissão Nacional de Elaboração do Código de Ética do Estudante de Medicina e presidente do Conselho, Carlos Vital, explicou a importância do material. "A formação dos futuros médicos na graduação deve proporcionar aos estudantes o incentivo ao aperfeiçoamento da capacidade de lidar com problemas nos campos da moral e da ética em sinergia com as atividades relacionadas ao ensino e à prática profissional", declarou.

Segundo o presidente do CFM, a conveniência e necessidade de elaborar a publicação atendeu a uma demanda das próprias entidades de estudantes vinculadas ao ensino da medicina, que percebiam quanto era "oportuno elaborar uma carta de princípios universais, aplicáveis a todos os contextos, para estimular o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva propícia ao fortalecimento de uma postura honesta, responsável, competente e ética, resultando na formação de um futuro médico mais atento a esses princípios fundamentais da atividade profissional e da vida em sociedade".