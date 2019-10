Desafio para conciliar carreira médica e vida pessoal

Eduarda Endler

Um dos grandes desafios para os profissionais da Medicina é entender como conciliar a carreira e a vida particular. Seja estudante do curso, residente ou médico experiente, todos sabem que terão o estudo como fiel companheiro, pois é necessário sempre acompanhar as novas tecnologias e outras questões que envolvem as atualizações de cada especialidade e as descobertas médicas.

Já formados, os médicos enfrentam longas jornadas de consultório e plantões longe de casa e da família. Atualmente, Leonardo Nogueira faz sua residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Fêmina, em Porto Alegre, um hospital público materno-infantil, dedicado à obstetrícia.

Recém-formado e com uma filha pequena, nascida durante a segunda fase de estudos da carreira, ele sofre com a privação do tempo de convívio familiar, mas afirma que, quando decide-se por ser médico, é necessário abdicar de muitas coisas. "Ela e minha esposa moram em outra cidade. Faço de tudo para ficar com elas, mas, muitas vezes, não é possível. É bem difícil. Por sorte, conto com o apoio da família e de meus colegas de trabalho", salienta Nogueira.

Ele revela que a escolha da profissão foi uma decisão difícil. Formado também em Engenharia, não estava satisfeito com a profissão e decidiu fazer um curso de pós-graduação em gestão empresarial.

Em determinada aula, um professor apresentou tópicos sobre Medicina e logo percebeu o interesse do aluno pelo tema. "Falei das minhas dúvidas profissionais, e ele sugeriu que eu prestasse vestibular para o curso de Medicina. Fiquei uma semana pensando nisso e vi que aquilo fazia sentido para mim. Desde o primeiro contato com os pacientes, já sabia que era o que eu queria", lembra.

Nesse primeiro contato, Nogueira entendeu a Medicina como uma missão. Segundo ele, até aquele momento, não havia clareza sobre as responsabilidades, os deveres e os desafios que o ofício impõe.

De fato, tudo o que cerca a profissão é fruto de muito aprendizado, como reforça o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Trindade. Para ele, a relação com o paciente, principalmente.

O médico conta que, quando se opera um paciente que está à beira da morte, geralmente, a conversa gira em torno de suas vidas e experiências pessoais, falam do que gostariam de ter feito mais e melhor, como, por exemplo, ter passado mais tempo com a família e ver os filhos crescerem. "Isso faz a gente repensar os horários. Eventualmente, a família está esperando em casa para jantar e, ao mesmo tempo, o paciente que tu operou de manhã quer conversar contigo pela noite. O tratamento em si foi feito durante a operação, mas ele quer um acolhimento, quer te ver, e, ao mesmo tempo, tua família está te esperando em casa. E aí, como fica? Quem vence a queda de braço?", questiona o médico.

Mesmo com esse sentimento ambíguo, ele ressalta que, para ser um bom cirurgião, é necessário passar muitas horas operando, o que consome muito tempo. "Não é possível ser um bom cirurgião sem operar sempre. Então não há resposta certa. Queria eu ter. Como vamos dosar o tempo dedicado aos pacientes e à família?", indaga Trindade.