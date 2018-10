Envelhecer com saúde, mantendo o bem-estar

No dia 26 de setembro, o Jornal do Comércio recebeu três ícones da sociedade gaúcha para um debate sobre longevidade. Mediado pelo professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), doutor Gilberto Schwartsmann, o encontro reuniu os empresários Paulo Vellinho e Anton Karl Biedermann, e o artista plástico Vitório Gheno. Em cerca de uma hora de conversa, os três nonagenários contaram um pouco de suas histórias de vida e compartilharam dicas para envelhecer com saúde e bem-estar.

Anton Karl Biedermann pratica esportes

Anton Karl Biedermann já tem um objetivo traçado para 2019, quando completa 95 anos: bater um recorde mundial de natação. Com cinco vitórias em cinco provas disputadas, nadando crawl e costas, no último campeonato Pan-Americano da categoria Master, Biedermann é um apaixonado pela natação desde pequeno. Ele figura no top 10 do mundo no ranking da Federação Internacional de Natação. Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, sua mãe o levava junto com sua irmã para nadar no rio Paraíba do Sul.

"Pratico exercício desde os sete anos. Existia, naquela época, um programa da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, que tinha 'a hora da ginástica'. Eles publicavam um mapa com diversos exercícios, e o locutor cantava os exercícios que você tinha que fazer em casa. Minha mãe sempre me incentivou a acompanhar o programa", lembra. Sua mãe, aliás, aparece constantemente como uma referência quando fala de hábitos que garantem sua longevidade. Na alimentação, por exemplo: "Minha mãe sempre recomendou o que ouço os médicos falarem até hoje: tem que comer de tudo um pouco", ensina.

Nascido em Rio Grande, tornou-se empresário, esportista e dirigente. Biedermann foi presidente do Grêmio Náutico União por quatro mandatos. É presidente honorário e, agora, também patrono do clube. Segue praticando natação nas piscinas do União, onde é figurinha carimbada e exemplo para os mais jovens. Recentemente, lançou a sua biografia, escrita pela jornalista Suzana Naiditch. O título do livro - "50 metros a mais" - é um indicativo de sua longevidade e de sua paixão pelo esporte.

Perguntado sobre seus planos para o futuro, ele deixa uma lição. Para Biedermann, viver bem, independentemente da idade, exige uma motivação, algo que nos faça acordar todos os dias. No caso dele, as próximas braçadas, que ainda devem ser muitas, não saem da sua cabeça. "Para viver bem, tem que se ter um objetivo de maior alcance, um plano. Ano que vem, penso em bater o recorde mundial. Não sei se vou conseguir, mas é o objetivo que tenho", projeta.

DICA AOS MAIS JOVENS: "Se preocupem com a saúde física e mental. Pratiquem exercícios físicos, evitem as drogas e as noitadas."