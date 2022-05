Delegacia da Mulher reduz mortes, mas queda é menor entre negras

Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) são eficazes, mas fazem mais diferença na redução de homicídios de mulheres brancas do que de pretas e pardas no Brasil. Isso é o que diz estudo conduzido ao longo de quase quatro anos por pesquisadores do Insper e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Nas cidades onde há delegacias da mulher, há redução de 10% a 13% nos homicídios femininos na comparação com os outros municípios, mas esse efeito é desigual conforme o perfil racial. Os possíveis motivos apontados pelos pesquisadores vão da dificuldade das vítimas mais pobres para chegar às unidades da Polícia Civil à desconfiança por parte da população preta quanto à efetividade das denúncias.

Conforme o estudo, a queda de homicídios motivada pelas delegacias da mulher só ocorre entre mulheres pretas e pardas nas capitais e regiões metropolitanas ou em cidades com alto nível de escolaridade feminina, o que ajuda na compreensão da importância de denunciar.

Ainda assim, a disparidade se mantém. Enquanto a redução nos feminicídios é de 5% a 8% entre pretas e pardas em cidades com esse perfil, para mulheres brancas a diminuição fica entre 22% e 25%. "As pretas são beneficiadas, mas não na mesma magnitude", diz Sandro Cabral, professor do Insper e da Universidade Federal da Bahia.

Segundo ele, um dos líderes do estudo, as delegacias da mulher - a primeira foi criada em 1985, na capital paulista - se tornaram ainda mais efetivas após a Lei Maria da Penha (de violência doméstica), de 2006. Mas ele defende políticas para melhorar resultados, como redes de proteção para vítimas e acompanhamento psicológico.

O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em 2020, houve 3.913 homicídios de mulheres, queda de 2% ante 2019. Foram registrados ainda 1.350 feminicídios no País, alta de 0,7% sobre 2019. O feminicídio é o crime cometido porque a vítima é mulher e prevê penas mais altas.

"Não basta só ter o órgão, é preciso ter medidas complementares", diz Cabral. "Tem de ter estrutura, transporte, saber como chegar lá." O estudo foi publicado neste mês na revista científica Public Administration Review. Foram analisados dados de 2004 a 2018 dos mais de 5,5 mil municípios.

