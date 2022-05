Transação tributária no contencioso tributário é tema de webinar nesta terça (31)

O Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da FGV Direito SP realizará um debate online e gratuito sobre transação tributária no contencioso tributário nesta terça-feira (31), a partir das 10h.

link Os interessados em assistir devem fazer a inscrição neste. Após o cadastro, receberão o acesso ao evento por e-mail.

Seis palestrantes participam do encontro desta terça-feira: os advogados Andre Fernandes e Fernanda Camano, a coordenadora executiva do Grupo ADRs e advogada do Pinheiro Neto Advogados, Andrea Mascitto, e os professores da FGV Direito SP, Juliana Furtado Costa Araujo, Paulo Cesar Conrado e Tathiane Piscitelli.

Confira a programação:

10h: Abertura

Juliana Furtado Costa Araújo, professora da FGV Direito SP e procuradora da Fazenda Nacional;

Paulo Cesar Conrado, professor da FGV Direito SP e juiz federal;

Tathiane Piscitelli, professora e coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da FGV Direito SP.

10h15min: Contextualização do tema e debates entre os palestrantes