Direito da Energia emerge de olho no mercado global

São diversas as discussões que envolvem as relações jurídicas vinculadas à exploração de recursos energéticos em diversas formas. A situação levou ao surgimento do Direito da Energia, que busca dar uma direção às questões levantadas.

Para Mauro Loeffler, doutor em Direito e autor da tese "Pobreza energética, oportunidades", o Direito da Energia é um "direito holístico" na medida que precisa de vários outros ramos da área para poder existir. O mercado energético global tem sido objeto de discussão atualmente, crescendo ainda mais com o desencadeamento da guerra na Ucrânia, tendo em vista que a Rússia é o segundo maior produtor de gás natural e o terceiro maior de petróleo do mundo.

Buscando entender um pouco mais os aspectos do Direito da Energia, o Jornal da Lei conversou com Mauro Loeffler, Diretor do Departamento de Direito da Energia do Instituto do Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) e autor do livro "A Natureza Jurídica das Obrigações ao Portador da Eletrobras".

Mauro Loeffler diz que enxerga o ramo como um 'direito holístico'. Foto: LUIZA PRADO/JC

Jornal da Lei - Como o Direito e a energia se relacionam?

Mauro Loeffler - Primeiramente é importante estabelecermos que, quando falamos de Direito da Energia, não estamos falando de uma única fonte. Temos, de uma forma macro, energia térmica, nuclear, hidrelétrica, renováveis, e assim por diante. Agora, tanto no Brasil, quanto na Europa, a energia elétrica é a que acaba absorvendo grande parte dessas fontes de energia que temos. Na década de 1950, o professor Walter Tolentino Álvares dizia que, quando um fenômeno físico encontra um grupo interessado na sua utilização, e ele é acompanhado de uma atividade econômica, isso passa a ser interesse do Estado. Aqui olhamos de uma maneira macro o que vem a ser o Direito da Energia. Nessa época, a energia era um direito exclusivamente privado, e não se trabalhava dentro do Direito Público. O interesse público da sociedade fez com que ele se tornasse Direito Público.

JL - Qual a importância do Direito da Energia?

Loeffler - Dois terços da humanidade pereceriam se não houvesse energia. Essa para mim é a mais importante justificativa para que o Estado possa concatenar os interesses que estão em jogo, tendo como organizador disso o Direito da Energia. Eu enxergo esse direito com um direito holístico porque ele precisa de vários outros ramos do Direito para poder existir, como o Direito Privado e o Administrativo. Dessa forma, usando diversos ramos do Direito conseguimos concatenar o Direito da Energia e fazer que ele possa ser desenvolvido. Tanto que, por muitas vezes, não é uma disciplina de cursos de graduação em faculdades europeias, mas sim de nível de pós-graduação e mestrado.

JL - Vivemos uma crise energética?

Loeffler - Já tivemos ao longo da história pelo menos cinco crises energéticas. A última que lembramos é a do início dos anos 1970, a crise do petróleo que atingiu o mundo inteiro. As causas para uma crise energética são várias. Passamos recentemente no Brasil um problema sério com a energia, em razão da falta de água nos reservatórios, e tivemos que colocar em funcionamento as usinas termoelétricas, que é uma energia mais cara, e que por consequência aumentou o preço. A crise que existe hoje no mundo está relacionada aos países que são importadores de energia. O Brasil não é mais importador de energia, o nosso problema é de infraestrutura.

JL - Na prática, quais são as principais consequências disso para a população?

Loeffler - O principal problema é o aumento de preços dos combustíveis e da energia de um modo geral. Já passamos por uma crise, no ano passado, onde não tivemos corte de energia, mostrando que o Brasil está em condição de enfrentar crises desse tipo e de oferecer aos consumidores pelo menos a manutenção do fornecimento de energia, coisa que não tínhamos. O principal problema hoje vai ser o aumento do preço da energia, via de consequência, em razão das necessidades internas do Brasil, a inflação.

JL - A Rússia é o segundo maior produtor de gás natural do mundo e terceiro em petróleo. Quais consequências a guerra entre Rússia e Ucrânia pode acarretar no mercado energético global? E no Brasil?

Loeffler - A Rússia como grande produtora de gás natural e petróleo, em razão dos embargos, reduziu o transporte de gás e petróleo para a Europa, obrigando os países da região a buscarem essas energias em outros lugares. De modo geral, vai custar mais caro aos seus consumidores. Agora, no Brasil, em termos de energia, o País não chega a ser afetado em razão disso, e sim na questão do subproduto dessa energia, como no caso dos fertilizantes. Somos autossuficientes na produção de petróleo, mas não temos uma produção para atender à nossa demanda interna. O Brasil precisa investir nessa área e buscar ficar independente das outras nações. Esse conflito expôs algumas de nossas fragilidades.