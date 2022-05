Uso de novas tecnologias no Direito é tema de webinar nesta quinta-feira (26)

Legaltech que trabalha com desenvolvimento de robôs inteligentes para a integração de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, a Oystr realiza nesta quinta-feira (26), às 10h, a nona edição do LawTech Rio, webinar que terá como discussão a importância de novas tecnologias para o setor jurídico, além das tendências do mercado para o cenário nacional. O evento é on-line e gratuito, e ocorre em parceria com a startup Acordo Fechado e tem o apoio da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L).

Também serão abordados casos concretos de mudanças que já estão acontecendo nas grandes empresas, escritórios e em todo o Judiciário, assim como a digitalização tem impactado o dia a dia dos profissionais da área.

De acordo com Rafael Caillet, CEO da Oystr, a ideia é apresentar uma nova forma de pensar o Direito e a advocacia. "Nosso webinar tem como propósito democratizar o conhecimento sobre o uso de novas tecnologias com o mercado, proporcionando uma integração entre os profissionais das áreas jurídica e tecnológica, a fim de desenvolver um ecossistema de inovação", explica.

Entre os palestrantes estão o desembargador Eleitoral Substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) Miguel Ramos, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região Bráulio Gabriel Gusmão, e o advogado e especialistas em softwares jurídicos Gustavo Rocha.

Webinar "LawTech Rio"

Quando: quinta-feira, 26 de maio

Horário: 10h às 12h

Onde: Ambiente digital Oystr