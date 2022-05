Da (in)constitucionalidade da incidência de IR sobre pensões alimentícias

Há muito se discute sobre a constitucionalidade da incidência de IR sobre a pensão alimentícia e em decorrência disso, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF a fim de questionar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 7713/88 que preveem a obrigatoriedade de incidência de IR nas obrigações alimentares.

Os fundamentos principais da ADI mencionam que a pensão alimentícia tem como finalidade garantir o mínimo existencial de quem não possui capacidade econômica de prover o seu próprio sustento, não devendo a pensão alimentícia ser considerada renda. O IBDFAM argumenta ainda que a incidência do IR sobre pensão alimentícia é incompatível com a ordem constitucional, pois não se pode atribuir caráter patrimonial ao direito alimentar.

No STF houve um julgamento virtual existindo maioria de votos a favor da declaração de inconstitucionalidade da tributação. Os Ministros Dias Toffoli (relator), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowki e as Ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber somaram 06 votos no sentido de afastar a incidência do IR sobre a pensão alimentícia, inclusive, havendo a proposta de fixação da seguinte tese: "É inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre os alimentos ou pensões alimentícias quando fundados no direito de família", Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.

Considerando que o STF é composto por 11 ministros, pode-se dizer que o mérito da ADI está praticamente decidido, pois há maioria formada. No entanto é necessário aguardar o julgamento final, existindo um julgamento virtual agendado para acontecer entre os dias 27 de maio e 03 de junho. Ao final do julgamento da ADI 5422, caso confirmada a tese de inconstitucionalidade da incidência de IR sobre os alimentos, os beneficiários de pensão alimentícia deixarão de pagar imposto de renda sobre os alimentos que recebem, e poderão ainda pedir a restituição do valor pago indevidamente, referente aos últimos 05 anos.

Advogada e

Doutor em Direito e Escritor