Procon RS realiza Conferência Estadual de Defesa do Consumidor terça e quarta-feira

O PROCON RS, através do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Cedecon), promove a sexta edição da Conferência Estadual de Defesa do Consumidor de 2022, nesta terça (24) e quarta-feira (25), em Santa Cruz do Sul. O evento será realizado de forma híbrida, no Anfiteatro do prédio 18 da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e com transmissão pelo canal da universidade no Youtube.

A conferência ocorre de três em três anos e conta com painéis de debate acerca de um tema. Para a edição deste ano, o assunto é o superendividamento. Conforme estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, o superendividamento é a situação da pessoa que possui dívidas com valor muito superior a sua capacidade de pagamento, podendo comprometer o chamado mínimo existencial e a sua qualidade de vida.

O evento tem o apoio da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) e da Escola Superior de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul (ESDC).

Confira a programação completa:

Terça-feira, 24 de maio:

9h30min - Mesa de abertura do evento;

10h - Experiência do Poder Judiciário;

17h - A fraude aos consignados e o superendividamento (aspectos gerais e LGPD);

19h - A fraude aos consignados e o superendividamento relacionado aos idosos.

Quarta-feira, 25 de maio:

10h - Experiência dos Balcões do Consumidor;

17h - Perspectiva multidisciplinar do superendividamento;

19h - Aspectos relevantes da Lei do Superendividamento.

Conferência Estadual de Defesa do Consumidor

Quando: nos dias 24 e 25 de maio, a partir das 10h

Onde: Anfiteatro do prédio 18 da Unisc (Av. Independência, 2293, bairro Universitário, Santa Cruz do Sul, RS)