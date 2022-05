Lei de Acesso à Informação completa 4 anos em Porto Alegre com mais de 4 mil solicitações

O decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) em Porto Alegre completou 4 anos nesta segunda-feira. Desde sua publicação, no dia 23 de maio de 2018, mais de 4 mil pedidos de acesso a dados e informações municipais já passaram pelo Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), lançado na época para atender à legislação.

A lei federal de 2011 estabeleceu as diretrizes de transparência dos órgãos públicos e garantiu a todo cidadão o direito fundamental de acesso à informação, a fim de acompanhar como estão sendo utilizados os recursos públicos.

O número de solicitações tem crescido ao longo dos quatro anos de e-SIC em Porto Alegre. Para se ter ideia, nos dois primeiros anos de pandemia, o total cresceu de 958, em 2020, para 1.344 pedidos, em 2021. Até maio deste ano, 471 solicitações já haviam sido realizadas. O número quase ultrapassa os 548 pedidos realizados no primeiro ano do sistema, em 2018. No ano de 2019, foram 728.

Para o secretário Gustavo Ferenci, titular da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), o trabalho de comunicação e a decisão da atual gestão municipal de ser ainda mais transparente aos porto-alegrenses têm ajudado no crescimento dos números. "A pasta de Transparência chegou a ter sua extinção discutida. Lutamos para que isso não ocorresse e está rendendo frutos pelo apoio da alta gestão e dos secretários que compreenderam a função da transparência. Conseguimos chegar num ponto de 95% de retorno às solicitações. Isso é resultado do comprometimento da gestão com a transparência."

"Sempre temos problemas em conscientizar as pessoas. Transformamos isso numa cultura permanente. Não podemos ver o cidadão como um inimigo que está querendo pedir informações sobre determinado tema. Ele é um colaborador que está exercendo o direito dele", completa Ferenci.

O ano de 2022, com seus 471 pedidos até este mês, se encaminha para ultrapassar a marca de mil pedidos, caso mantenha o ritmo. Entre as secretarias mais demandadas, estão a de Administração e Patrimônio (Smap), com 88 pedidos, a de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), com 34, e a da Fazenda (SMF), com 32.

Segundo a coordenadora do e-SIC, Kika Cop, as solicitações mais recorrentes são as de acesso a processos que tramitam dentro do município, e isso pode ser um dos motivos que faz secretarias como a Smap e a SMF estarem entre as mais demandas ao longo dos anos.

Antes da criação do sistema, as solicitações eram feitas pelo Disque 156, que atendeu a esse tipo de demanda entre 2012 e 2018.

A prefeitura de Porto Alegre tem trabalhado para a criação de um novo Portal de Transparência. Segundo o secretário, ele deve ser concluído ao longo de 2023. O novo sistema receberá melhorias afim de facilitar ainda mais o acesso à informações da administração municipal.