FGV Direito SP lança 4ª edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP) abriu as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Esdras Borges Costa de Ensino do Direito. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de maio.

Nesta edição, o prêmio principal será de R 5.000,00. As iniciativas também poderão ser premiadas com menções honrosas, além da inclusão no Banco de Materiais de Ensino Jurídico Participativo, que coloca à disposição da sociedade dinâmicas de aula que empregam o ensino jurídico participativo.

O Prêmio Esdras foi criado em 2014 com o objetivo de dar visibilidade, ampliar a repercussão e facilitar o acesso a materiais didáticos que privilegiem o protagonismo do aluno dentro do processo de ensino e aprendizagem do direito, além de incentivar docentes e instituições de ensino a experimentar, divulgar e debater experiências concretas de ensino jurídico participativo.

Ele é destinado a professores que lecionam disciplinas jurídicas em cursos de direito ou de outras áreas de conhecimento no Brasil, tanto de graduação quanto de pós-graduação e em cursos de curta duração. O prêmio abrange qualquer atividade de ensino participativo que tome o aluno como o principal agente da sua própria aprendizagem.

A comissão julgadora do Prêmio Esdras levará em conta o grau de protagonismo alcançado pelos alunos no processo de aprendizagem, o diálogo com o contexto social, o ineditismo e a criatividade envolvidos na atividade, o planejamento didático-pedagógico, a interface com outras disciplinas, o potencial de difusão e replicação do material didático, o uso de tecnologia como apoio ao processo de aprendizagem e o grau de inovação, considerando o contexto da pandemia, para aplicações futuras que não se limitem ao ensino remoto emergencial.

