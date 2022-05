População pode enviar sugestões sobre reforma dos códigos Administrativo e Tributário até sexta-feira (6)

comissão criada para reformar os códigos Administrativo e Tributário brasileiros está com consulta aberta até a próxima sexta-feira (6) para receber sugestões da população na elaboração de projetos de lei. O objetivo do trabalho dos juristas é unificar e acelerar processos que impactam a vida da população, além de desafogar o sistema judiciário e diminuir o número de processos e litígios.

O grupo formado por 17 juristas, comandado pela ministra do STJ, Regina Helena Costa, foi instaurado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Fux. O grupo tem o prazo de 180 dias, a contar de sua criação em fevereiro, para formular e apresentar as propostas de mudança.

Em entrevista ao Jornal da Lei , no mês de abril, o membro da comissão Alexandre Aroeira Salles explicou que o esperado com as possíveis alterações é "melhorar a atuação da administração pública". “Fazê-la mais eficiente e gerar para toda a sociedade mais segurança jurídica. Isso tudo sem enfraquecer a atuação administrativa, pelo contrário, queremos fortalecê-la e, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica aqueles que se relacionam com a administração pública”.