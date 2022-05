FGV Direito Rio abre inscrições para curso sobre a Lei da Sociedade Anônima do Futebol

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) está com inscrições abertas até o dia 29 de maio para o curso "Lei da Sociedade Anônima do Futebol". O objetivo é apresentar a dinâmica do mercado de futebol no contexto da nova legislação, assinalando os principais aspectos da lei, bem como sua relevância na atualidade.

As aulas começam no dia 30 de maio e vão até 22 de junho, com encontros on-line às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h. Durante o curso, os participantes buscarão identificar os desafios jurídicos da lei, de modo a antever, mitigar e solucionar os riscos de casos práticos relacionados ao novo ambiente jurídico.

O curso é aberto a profissionais que lidam diretamente ou indiretamente com o futebol: magistrados, procuradores, advogados e outros operadores do direito; representantes de jogadores, técnicos de futebol e/ou de clubes; e empresários em geral que tenham interesse em fazer negócios na indústria do futebol.

Curso "Lei da Sociedade Anônima do Futebol"

Inscrições até: 29/05

Período do curso: 30/05 a 22/06

Dias da semana: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h

Carga horária: 24 horas

Investimento: Seis parcelas de R$ 330