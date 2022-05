Governo edita medida provisória com Marco legal da Securitização

Devido à escassez de crédito, o governo publicou, no dia 15 de março de 2022, a Medida Provisória 1.103/22, cuja finalidade é estabelecer o aguardado Marco da Securitização - hoje disperso em legislações específicas - e assim, oferecer mais segurança jurídica e transparência a esse mercado.

A prática da securitização é muito comum e se presta à alavancagem de recebíveis por parte de empresas que atuam em mercados com alto endividamento e longo prazo para amortização. Com a comercialização dos títulos, abre-se margem para o recebimento antecipado destas dívidas, permitindo o investimento de tais valores em outras atividades relevantes à operação e ao crescimento da empresa que detinha os créditos.

Além de inaugurar um conceito único de securitização - a fim de promover maior segurança legislativa - a MP também traz diversas inovações, a citar: O Certificado de Recebíveis e a Letra de Risco de Seguros.

O Certificado de Recebíveis, vigente no mercado imobiliário e do agronegócio, poderá agora, com intermédio de uma securitizadora, ser emitido em qualquer setor econômico que tenha pagamentos a receber, trazendo uma alternativa aos fundos de investimento em direitos creditórios - FIDC.

A Letra de Risco de Seguros (LRS), dirigida ao setor de seguros, é um título de crédito nominativo e terá modus operandi similar àquele utilizado nos Certificados Recebíveis. Mas com uma diferença: Os títulos deverão estar vinculados a uma carteira de apólices de seguros e resseguros, cuja emissora será uma Sociedade Seguradora de Propósito Específico (SSPE).

A partir da emissão de LRS's pelas SSPE's, pretende-se a pulverização dos riscos relacionados à aquisição das dívidas em negociação, o que se dará a partir da transferência dos riscos das várias seguradoras ao mercado de capitais.

A MP está em vigor desde 16 de março de 2022, e tem efeito imediato. Contudo, precisa ser convertida em Lei no Congresso Nacional até 15 de maio de 2022 para que vigore definitivamente.

Advogado do escritório Passinato & Graebin - Sociedade de Advogados e advogado do escritório Dammski & Machado Advocacia