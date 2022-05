O silêncio seletivo do acusado e sua constitucionalidade

Há poucos dias o Superior Tribunal de Justiça analisou o Habeas Corpus nº 703.978 e deliberou sobre a possibilidade do que chamamos de silêncio seletivo do acusado no âmbito do Processo Penal.

O caso ocorreu quando o acusado anunciou em audiência que apenas responderia às perguntas intentadas por seu advogado, e se silenciaria diante aos questionamentos feitos pelo Órgão Ministerial. Após atuar com o silencio seletivo, o juiz que presidia o ato encerrou o procedimento sem abrir espaço para as questões da defesa, argumentando que não poderia o acusado selecionar as perguntas que responderia.

O tema chegou até a 6° Turma do STJ, que com muita coerência, destacou a constitucionalidade do silêncio seletivo. O Relator Olindo de Menezes analisou que o Código de Processo Penal deixa claro o réu pode ou não responder o que lhe é questionado. Ademais, o interrogatório do acusado tem natureza primordialmente de meio de defesa, no qual inclusive a Constituição Federal assegura a possibilidade manter-se em silêncio. Como meio de autodefesa, o próprio STJ em situações anteriores ressaltou que seu exercício deve ocorrer de modo livre, desimpedido e voluntário (REsp 1825622/SP).

Além de haver previsão Constitucional no que diz respeito ao silêncio do acusado, há essa previsão em dois instrumentos internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil, sendo eles o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Após a decisão colegiada deste Habeas Corpus podemos garantir que o Superior Tribunal de Justiça afastou a cultura inquisitória do processo penal brasileiro, tentando desmistifica-la cada vez mais. Até porque, devemos ter em mente que réu é sujeito de direitos e não mero objeto de investigação.

Advogada sócia da área penal do Vigna Advogados