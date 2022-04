Apergs recebe programação do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia

O Fórum Social Mundial Justiça e Democracia (FSMJD) é realizado em Porto Alegre entre esta terça-feira (26) e sábado (30). As atividades são divididas em cinco eixos temáticos e ocorrerão em diversos locais pela cidade. A sede sociocultural da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs) receberá a programação do eixo temático 2, que conta com painéis que abordam a Democracia, Arquitetura do Sistema de Justiça e as Forças Sociais.

Com o tema “O Estado de Exceção nas prisões do Brasil: escuta dos movimentos sociais sobre a exposição da população carcerária à indignidade humana”, as atividades acontecem entre quarta (27) e quinta-feira (28). A programação é aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

O eixo temático 2 é uma iniciativa do Comitê Organizador do FSMJD com a participação das seguintes entidades apoiadoras: Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs), Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul (Adpergs), Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), Coletivo por um Ministério Público Transformador (Transforma MP), Frente dos Coletivos Carcerários e Projeto Direito no Cárcere e Iapaz - Instituto de Estudo e Ação Pela PAZ COM Justiça Social.

A Sede sociocultural da Apergs fica localizada na Avenida Coronel Marcos, número 937, no Bairro Ipanema (Porto Alegre).

Confira a programação completa

Quarta-feira (27)

Horário: 08:30 às 13 horas

8h30min: solenidade de abertura com a banda da APAC Pelotas

9h: breve saudação dos anfitriões gaúchos – APERGS, ADPERGS e AJURIS – seguida da exibição do episódio sobre “Encarceramento em Massa”, da série televisiva “Retratos do Cárcere”, com duração de 20 minutos, produzida e dirigida pelos jornalistas Tatiana Sager e Renato Dornelles, e exposição de fotos de arquivo do Juiz de Direito Sidinei Brzuska.

10h: painéis simultâneos (rodas de conversa).

1 - Participação cidadã no ambiente prisional - Coordenadora: Carmela Gruni, Advogada Coordenadora do Projeto Direito no Cárcere

Participantes: Marcelo Malizia Cabral, Juiz de Direito Diretor do Foro de Pelotas que implantou a APAC Pelotas no Estado; Sr. Leandro Thurow, Presidente da APAC Pelotas; Sr. Joel Pedroso de Moura, Encarregado de Segurança da APAC Porto Alegre e egresso do sistema (mais de 15 anos no regime fechado), Sr. Marcio Viana, egresso do sistema prisional, voluntário do Direito no Cárcere e o Sr. Rodolfo Chaves, egresso do sistema prisional, estudante de Direito e voluntário do Direito no Cárcere.

2 – Funções da pena de prisão: alternativas à política criminal de encarceramento massivo Coordenadora: Jocelaine Teixeira, Juíza de Direito do Estado Rio Grande do Sul.

Participantes: Jayme Weingartner Neto, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado; Sonali Zluhan, Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre; Luiz Carlos Rezende e Santos, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (AMAGIS); Antônio de Padova Marchi Júnior, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

3 – O cárcere no processo de vulnerabilização das famílias: revista vexatória, dificuldades para a visitação e a violência sofrida pelas mulheres presas - Coordenador: Fabiano Pessoa, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco.

Participantes: Cristiane Villanova, Advogada e membro do Comitê de Combate à Tortura do Rio Grande do Sul; Lisiane Castro, Presidente da Frente dos Coletivos Carcerários do Rio Grande do Sul; Juliana Abdel, Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Sul e Tatiana Sager, Jornalista, Roteirista e Diretora de Cinema.

4 – Ressignificação da arquitetura das prisões e do modelo de gestão - Coordenação: Roberta Arabiane Siqueira, Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul.

Participantes: Luís Carlos Honório de Valois Coelho, Juiz da Execução Criminal do Estado do Amazonas; Cléa Costa, Procuradora do Estado da Bahia; Alberto Kopittke, Advogado e Diretor Executivo do Instituto Cidade Segura; Cíntia Luzzato, Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

5 – Paz só com Justiça Social: encarceramento em massa e drogas, o que fazer? - Coordenação: Ana Paula Rech Medeiros, Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul.

Participantes: Álvaro Gomes, Presidente do Instituto IAPAZ; Maurício Garcia Saporito, Defensor Público do Estado da Bahia; Roque Rieckzigel, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS, Fabiane Lontra, Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Sul e Rodolfo Chaves, estudante de Direito, egresso do sistema prisional e voluntário do Projeto “Direito no Cárcere”.

Nota: Outros episódios da série “Retratos do Cárcere” serão exibidos paralelamente aos painéis, como “Filhos do Cárcere”; “Visita Íntima”, “APAC”, “Egressos e Semiaberto” e “Facções”.

Quinta-feira (28)

Horário: 9 às 11 horas

9h: Encontro para organização das ideias, dos pensamentos, das críticas e das conclusões sobre as adversidades apresentadas pelos movimentos sociais.

Mediação: Roberta Arabiane Siqueira, Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul

Participantes: Juiz de Direito Luís Carlos Honório de Valois Coelho (TJAM), Juiz de Direito Luiz Carlos Rezende e Santos (TJMG); Promotor de Justiça Fabiano Pessoa (MPCE); Procurador de Justiça Antônio de Padova Marchi Júnior (MPMG); Cristiane Villanova (CCT/RS); Alberto Kopittke (Instituto Cidade Segura), Advogado Álvaro Gomes (IAPAZ/BA) e Mrcio Viana (Direito no Cárcere).

10h30min: Definição de temas e instituição de grupos de estudos permanentes.

11h: Encerramento.