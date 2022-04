ONG Themis está com inscrições aberta para formação de Promotoras Legais Populares

A ONG Themis está com inscrições abertas até quinta-feira (14), às 12h, para o 18º Curso de Formação de Promotoras Legais Populares, destinado a mulheres com atuação comunitária ou com interesse em se tornarem lideranças em suas comunidades.

Com apoio da Fundação Ford, da UniRitter e do Geempa, as aulas serão ministradas por especialistas voluntários de diversas áreas do conhecimento, visando capacitar as Promotoras Legais Populares com noções básicas de Direito, direitos humanos das mulheres, organização do Estado e do Poder Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes conforme o contexto do bairro ou região na qual estão inseridas.

Após a conclusão do curso, as mulheres passam a atuar voluntariamente em suas comunidades na defesa (orientação e triagem de demandas de violação de direitos), na prevenção de violações (educação sociocomunitária em mutirões e oficinas) e na promoção de direitos (participação e representação em conselhos, conferências, comissões e fóruns).

Em 2022, a formação contemplará mulheres residentes em Porto Alegre, nos bairros Bom Jesus, Costa e Silva, Jardim Carvalho, Jardim Leopoldina, Lomba do Pinheiro (Mapa, Quinta do Portal, Passo das Pedras, Santa Helena, Bom Sucesso, Panorama), Mário Quintana, Restinga, Rubem Berta, Vila Jardim e Santa Teresa.

O processo seletivo

formulário de inscrição até 14 de abril, às 12h. A seleção acontecerá em duas etapas. Primeiro, as interessadas deverão preencher oaté 14 de abril, às 12h.

Na segunda etapa, no dia 16 de abril (sábado) pela manhã, as inscritas que estiverem dentro dos critérios previstos para a 18ª edição do curso passarão por uma seleção coletiva. As candidatas serão contatadas por telefone. O resultado final da seleção será divulgado dia 18 de abril, no site da Themis e por telefone.

O Curso

As aulas acontecem entre os dias 23 de abril e 16 de julho, no formato híbrido, com aulas virtuais e presenciais, sempre aos sábados (durante o dia) e às quartas-feiras (final de tarde). A carga horária será de 94 horas/aula e, quem finalizar a formação, receberá certificado da UniRitter.

Além das visitas institucionais a serviços e instituições, as aulas presenciais do curso serão na sede do Geempa (Rua Lopo Gonçalves, 511 - Cidade Baixa) e no Campus FAPA da UniRitter (Av. Manoel Elias, 2001 - Passo das Pedras).

Todas as alunas que necessitarem terão garantida a conectividade em seus celulares pessoais (recarga) para as aulas virtuais e para o transporte para as presenciais.