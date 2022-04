Defensoria Pública gaúcha quer fortalecer acesso do cidadão à justiça

O defensor público Antonio Flávio de Oliveira foi reconduzido ao cargo de defensor público-geral (DPG) do Estado para o biênio 2022-2024. Ele foi o mais votado nas eleições internas que ocorreram entre os dias 14 e 18 de março ao receber 263 votos. Durante a carreira, Oliveira atuou como defensor público-assessor em duas outras gestões e, desde abril de 2020, exercia o cargo de DPG.

Em entrevista ao Jornal da Lei, o defensor falou de suas prioridades iniciais, desafios e demais assuntos envolvendo a Defensoria Pública do Estado (DPE/RS).

Jornal da Lei - Como é para o senhor ser novamente o defensor público-geral do Estado e quais as suas expectativas?

Antonio Flávio de Oliveira - É uma felicidade e uma honra, mas ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade em conduzir novamente os destinos da DPE/RS. Vejo como um desafio se não do mesmo nível, talvez maior do que o que enfrentamos na primeira gestão, na qual desenvolvemos uma administração basicamente num período de excepcionalidade. Hoje vivemos outra realidade, ou pelo menos começamos a viver, virando essa página da pandemia. Uma realidade que ainda é muito diferente daquela que tínhamos antes. Então, temos esse grande desafio que é conduzir a DPE/RS neste momento, que não é um momento de excepcionalidade, mas um momento que vai exigir da instituição e do serviço público como um todo, novas respostas a esse contexto que se avizinha.

JL - Sua gestão entra com alguma prioridade? Quais os principais desafios?

Oliveira - Quando assumimos em 2020 num momento excepcional, não sabíamos efetivamente o que estava acontecendo e, de certa forma, andamos no escuro. Agora, estamos nos conduzindo a outro momento e não podemos jamais esquecer ou deixar de levar em conta os aprendizados que tivemos na pandemia nos aspectos humano, profissional e de gestão.

Não que isso em algum momento tenha sido abandonado, mas vejo que hoje temos que retratar uma aproximação maior no atendimento presencial do nosso assistido que estava distante em razão dos impedimentos da pandemia. Temos esse grande desafio de fazer um acolhimento e uma construção humana, que a DPE/RS sempre ofereceu, ouvindo, dialogando e tendo essa capacidade de entendimento e compreensão. Essa é a intenção, construir um sistema sem renunciar aquilo que desenvolvemos durante a pandemia, que são as funcionalidades e ferramentas tecnológicas que facilitaram que as pessoas tivessem acesso e, ao mesmo tempo, abrindo as portas da defensoria para fazer o acolhimento tanto na forma hibrida quanto na presencial.

JL - O senhor acredita que o número de defensores no RS é suficiente para atender na totalidade às demandas?

Oliveira - É insuficiente. As pessoas passaram a conhecer ainda mais a DPE/RS, estão mais cientes dos seus direitos e acabam postulando mais os serviços. Creio que seja necessário mais defensores para que se possa fazer com que esse acesso à justiça seja pleno, tanto na via judicial, como na extrajudicial. O serviço público não é custo, é investimento para que uma população se sinta bem e tenha suas pretensões realizadas.

JL - Um tema bastante citado durante sua campanha é a respeito dos deslocamentos dos defensores. Como resolver isso?

Oliveira - O defensor, por algumas vezes, é responsável por duas comarcas e, com toda aquela pressão de uma necessidade de prestação de serviço, esse trabalho infelizmente acaba não sendo da melhor qualidade em alguns casos. O que se busca com os deslocamentos é se ter o cumprimento da Emenda Constitucional nº 80 - que todas as comarcas do Brasil tenham defensores públicos. Hoje temos 11 deslocamentos (cidades que precisam de defensores se deslocando) no Estado. Recentemente aprovamos 28 novos cargos e faltaram esses 11 para que efetivamente possamos fechar o Estado e dizer que todo lugar do RS tem seu defensor exclusivo.

JL - É notável a importância da inclusão de diferentes grupos da sociedade, como pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e indígenas. De que forma a DPE/RS pode contribuir para isso?

Oliveira - A instituição pública tem essa necessidade e compromisso de ser um instrumento de promoção e inserção de todos esses grupos. Não apenas incluir, mas também construir. Incluir através do compartilhamento, da parceria e do diálogo. E construir a partir do respeito muito grande pela condição do ser humano e por suas posições, escolhas e sua história, que exige de todas as instituições públicas um olhar ainda mais humano.

Se somos uma instituição de inclusão e acolhimento, temos um compromisso ainda maior por essas pessoas, que muitas vezes são a margem da sociedade, não possuem políticas públicas próprias e não conseguem nem mesmo por vezes exercer de fato sua cidadania. A DPE/RS tem que ser um instrumento de inclusão, acolhimento e desenvolvimento da cidadania e do respeito a partir do diálogo com todos os grupos que, por uma série de circunstâncias, o serviço público muitas vezes não dá a necessária importância.

JL - De que forma a DPE/RS pode aumentar ainda mais o acesso dos cidadãos à justiça?

Oliveira - Temos que promover todos os acessos possíveis de ingresso do vulnerável e das minorias à instituição. Hoje não há como você afastar os recursos, ferramentas e tecnologias que são importantes para nosso dia a dia. A intenção é fortalecer todos esses meios e instrumentos de acesso. A instituição precisa prover de mecanismos que facilitem a inclusão do cidadão nos serviços prestados.

JL - Recentemente tivemos a manutenção da prerrogativa de requisição dos defensores. Que mensagem essa decisão passa para a sociedade?

Oliveira - Uma mensagem muito boa. Se os defensores não puderem exercer essa prerrogativa, eles vão exercê-la através do juiz, o que pode causar um engessamento e uma não celeridade na própria prestação jurisdicional. Vejo como uma afirmação e um empoderamento da cidadania e do acesso pleno à justiça.

JL - Como gostaria que sua gestão fosse lembrada ao final do biênio 2022/2024?

Oliveira - Como uma gestão que promoveu o diálogo, a inclusão, a cidadania e que continuou nesse processo de consolidação e afirmação da DPE/RS. Uma gestão que se relacionou cada vez mais com a sociedade e cada vez mais com aquele que procurou a instituição.