Ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello participa de aula magna na UniRitter nesta quarta-feira

Em parceria com a Escola Brasileira de Direito (Ebradi), a UniRitter realiza aula magna focada em Direito com o ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello nesta quarta-feira (6), a partir das 19h.

O encontro, no formato on-line, é gratuito e será transmitido pelo canal da instituição no Youtube através do. O tema central a ser discutido é "O Ordenamento Jurídico no Atual Cenário Brasileiro".

Marco Aurélio Mello foi ministro do STF entre 1990 e 2021, além de ter outras três passagens como ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos anos de 1996 a 1997, 2006 a 2008, e 2013 a 2014. Aos 75 anos, o magistrado também é professor universitário.

Evento: Aula magna com o ministro Marco Aurélio Mello

Data e hora: quarta-feira, 6 de abril, a partir das 19h