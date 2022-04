Parlamentares vão ao TST para evitar fechamento de Varas Trabalhistas no RS

O senador Paulo Paim e o Deputado Estadual Luiz Fernando Mainardi, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), participaram nesta sexta-feira (1º) de uma reunião virtual com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Emmanoel Pereira, para discutir a possível extinção e remoção de Varas Trabalhistas no Rio Grande do Sul.

As Varas de Alegrete, Encantado, Lagoa Vermelha, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago e São Gabriel podem ser atingidas por se incluírem em condições estabelecidas pela Resolução 296/2021, publicada em junho de 2021 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

O texto determinou que os tribunais regionais realizem “adequação da jurisdição ou transferência de unidades judiciárias de primeiro grau” em varas “com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por Vara do Trabalho do respectivo tribunal, no último triênio”.

No encontro, o ministro Emmanoel Pereira tranquilizou os parlamentares e informou que a sua opinião pessoal é de não extinguir qualquer Vara Trabalhista. “Minha opinião é não remover Varas, o que se pode fazer é uma redistribuição de processos”, disse. No entanto, o ministro destacou que a decisão cabe ao CSJT, também presidido por ele. O Conselho tem reunião marcada para o dia 29 de abril para tratar do assunto.

Para o deputado Mainardi, o fechamento das Varas Trabalhistas representará uma restrição ao acesso aos direitos. “Não concordamos com essa possibilidade porque atinge um direito básico, que é, justamente o direito de ter acesso à Justiça. Será péssimo para os trabalhadores e prejudicará muito o trabalho dos operadores do direito”, argumentou.

Já o senador Paulo Paim reforçou as questões levantadas pelo colega de partido e relatou, a partir de sua experiência pessoal como sindicalista, a importância da mediação da Justiça do Trabalho para a solução dos conflitos. “Onde os trabalhadores vão reclamar seus direitos? A Justiça do Trabalho sempre foi importante para garantir as negociações e resguardar as conquistas dos trabalhadores”, disse.

O assunto ainda será tema de uma Audiência Pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira (4), a partir das 14h. A discussão foi solicitada pelo próprio deputado Mainardi e contará com a presença de representantes da OAB, dos Servidores da Justiça, Sindicalistas e autoridades das cidades que podem ser atingidas.