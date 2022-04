Observatório de recuperação extrajudicial divulga primeiros resultados de pesquisa

Criado com o objetivo de construir e consolidar o maior banco de dados nacional sobre recuperação extrajudicial (RE) a fim de gerar informações fundamentais que podem auxiliar atividades práticas a respeito do assunto, o Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial (Obre) divulgou os dados referentes à sua segunda fase de pesquisa. Nesse ponto, os números levantados abrangem os pedidos de RE apresentados em todo o País nos anos de 2020 e 2021. O Obre é mantido pela Biolchi Empresarial.

O levantamento inédito apontou 13 pedidos de RE em cada um dos anos. Vale destacar que 2021 foi o primeiro ano da reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005), cujo texto foi alterado pela Lei 14.112/2020, vigente desde o dia 23 de janeiro de 2021. Sendo assim, a pesquisa buscou comparar tanto os 12 meses anteriores à vigência das mudanças, como os 12 seguintes.

Embora os baixos números, eles mostram que a prática está num caminho de consolidação se comparados aos números de recuperações judiciais (RJ). No ano passado, houve um total de 891 pedidos de RJ, uma queda na comparação com 2020, quando 1.179 pedidos foram realizados. Isso indica que, em 2020, para cada pedido de RE existiam 91 RJ e, em 2021, essa proporção aumentou ao contabilizar uma recuperação extrajudicial para cada 69 recuperações judiciais.

A coordenadora do projeto e sócia-diretora da Biolchi Empresarial, Juliana Biolchi, projeta um crescimento no mercado de RE nos próximos anos e atribui os atuais baixos números a uma cultura de litígio. Neste ano, até fevereiro, um pedido de homologação já havia sido ajuizado em São Paulo. "Existe uma cultura de litigância de levar esses casos para o judiciário e isso acaba sendo um ambiente que para nós é mais conhecido. É uma cultura que acabamos negociando por posição. A minha posição de advogado do devedor me leva a judicializar para que o advogado do credor assuma a posição dele para disputarmos esse crédito e, ali na frente, tentarmos chegar a um acordo. Há uma dinâmica de oposição", explica.

Em 2021, no primeiro ano pós-reforma da lei, foram encontrados casos em seis estados brasileiros, com destaque para São Paulo que contabilizou cinco. Rio de Janeiro (3), Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, um cada, completam a lista. O caso que gerou mais repercussão na mídia brasileira foi o plano de RE do Figueirense Futebol Clube, situação inédita no futebol brasileiro, homologado em dezembro. A decisão permitiu ao clube pagar dívidas junto a seus credores trabalhistas e cíveis.

Entre os 13 casos de 2021, seis deles já tiveram seus planos de RE homologados. O tempo para a homologação varia conforme o local, com uma média de 162 dias para cada estado. Na comparação com o tempo para encerramento de uma RJ, em São Paulo, por exemplo, são necessários em média 162 dias para a homologação de uma RE e aproximadamente 2 anos e 11 meses para uma RJ a contar da distribuição do pedido de recuperação judicial.

Agora, a terceira fase da pesquisa busca mapear os pedidos de RE entre 2005, a criação da lei, e 2020. A pesquisadora do observatório, Débora Lago, explica que o intuito é seguir acompanhando e contabilizando o surgimento de novos pedidos. O processo de pesquisa passa por cada um dos estados e as principais fontes de pesquisa são os Diários Oficiais.