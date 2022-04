Tributo devido: tecnologia reduz risco de representação penal

Desde o final de 2021, as empresas estão se deparando com uma medida controversa: a aplicação do artigo 6º da Portaria nº 1.750, de 2018, que autoriza a representação fiscal para fins penais de dívidas em aberto, relativas a tributos com retenção na fonte, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, bastando apenas haver um procedimento fiscal aberto e a verificação das dívidas nos sistemas da Receita Federal.

Com punições que vão de multas à prisão, o risco de representação penal por inadimplência acendeu mais um sinal de alerta nas empresas sobre a necessidade de manter uma gestão mais segura, que evite essa ameaça. E é nesse contexto que a tecnologia está sendo uma aliada no relacionamento das organizações com a Receita Federal, por ser capaz de evitar que contribuintes sejam incluídos na dívida ativa e recebam representação penal do Ministério Público.

Casos de débitos em aberto são comuns e podem estar relacionados a erros em preenchimentos de processos junto ao Fisco ou, mesmo em situações em que são pertinentes, as informações podem estar fora do conhecimento dos empresários, devido à complexidade do sistema tributário brasileiro.

Neste contexto, o apoio de uma ferramenta de auditoria e compliance fiscal que ajude as empresas na gestão tributária é fundamental. Apoiados na legislação fiscal vigente e utilizando as mesmas bases de documentos dos Fiscos, os softwares fazem com que as empresas identifiquem e corrijam de forma simples possíveis inconsistências e erros nas declarações e dados enviados, incluindo inadimplência de tributos, que possam gerar futuras autuações.

O fato de a Receita Federal possuir um aparato tecnológico para verificar as informações enviadas por empresas e contadores faz com que os auditores saibam mais a respeito das empresas do que elas mesmas. Por isso, a importância destes softwares, que dão acesso às informações que o Fisco possui, permitindo identificar e corrigir rapidamente as irregularidades.

Diretora de Novos

Negócios da Revizia