CNJ autoriza pagamento de valores devidos a juízes

Os magistrados gaúchos irão receber o pagamento de valores relacionados à diferença de subsídio apurada no período de janeiro de 2005 a março de 2009. A medida foi autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na terça-feira (22).

O CNJ, por maioria de 9 votos contra 2, rejeitou a tese da prescrição e, no mérito, por maioria de 10 votos a um, acolheu a tese do Tribunal de Justiça e autorizou o pagamento do débito, mas mediante parcelamento dos valores em 24 vezes, levando em consideração a necessidade de adaptação à capacidade orçamentária do Judiciário gaúcho. Caberá agora à administração efetuar os cálculos para adequá-los aos parâmetros estabelecidos na decisão do CNJ.

A implantação do subsídio no âmbito nacional foi adotada em 2005, conforme a Lei Federal nº 11.143/2005, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi o último Estado a adotá-lo. Os pagamentos irão beneficiar apenas os magistrados que já integravam o Judiciário em 1º de janeiro de 2005, o que alcança cerca de 1.100 beneficiários, sendo mais de 100 já falecidos.